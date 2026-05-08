Обръчът все повече се затяга: Иран налага нови правила в Ормузкия проток

Иран се опитва да принуди към спазване на нов протокол за транзитно преминаване на кораби през Ормузкия проток - или те ще рискуват атаки. Това показва документ, видян от CNN. Така продължават усилията за формализиране на контрола над водния път, въпреки предупрежденията на САЩ. Още: Иран има сериозен арсенал от ракети и дронове: Доклад на ЦРУ опровергава Тръмп

"Декларация за информация на кораба"

Документът, озаглавен "Декларация за информация за кораба", представлява формуляр за кандидатстване, издаден от новосъздадената на Иран Администрация на Персийския залив (PGSA), и трябва да бъде попълнен от всички транзитни кораби, за да се гарантира безопасно преминаване. Той беше споделен с CNN от Lloyds List и друг източник от корабоплавателната индустрия, който пожела да остане анонимен.

Преди началото на кампанията на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, протокът беше свободен за плаване от всеки кораб от всякакъв произход. Но от началото на конфликта Иран заплаши да удари всеки кораб, преминаващ през Ормузкия проток, без разрешение от военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC).

Редица кораби са били атакувани, но по-голямата част от собствениците и операторите на кораби избраха да не поемат риска да изпращат корабите си през пролива, въпреки Иран.

Доминирането на водния път, през който преминава една пета от световния петрол и втечнен природен газ, би дало на Ислямската република огромно влияние върху съседите ѝ и световната икономика.

Затварянето на Ормузкия проток предизвика най-големия шок в доставките на петрол в историята, което доведе и до рязко покачване на цените.

В сряда акаунтът на върховния лидер Моджтаба Хаменей в приложението за социални медии Telegram публикува съобщение, в което излага визията си за Персийския залив.

Лидерът призова за "нов регионален и глобален ред под стратегията на силен Иран", където няма да има място за чужденци "и техните пакости". Той конкретно посочи "използването на лоста на затварянето на пролива" като един от начините за постигане на тази визия.

В края на април изявление, приписвано на Хаменей, посочи, че Иран ще създаде механизма за надзор на трафика по водния път.

В изявлението се казва, че Иран ще въведе "нови правни рамки и управление на Ормузкия проток", което ще бъде от полза за съседите му и ще се окаже икономически ползотворно.

