Руското "примирие": Нощ на дронове в Москва, горят рафинерия в Ярославъл и обекти в Ростов (ВИДЕО)

След като Русия не спази обявеното на 6 май от украинския президент Володимир Зеленски примирие, което не беше съгласувано с Москва, сега и Украйна не спазва обявеното от Руската федерация примирие от полунощ на 8 май - то също не беше съгласувано с Киев. Най-емблематична е ситуацията с руската столица Москва, където утре, 9 май, трябва да се проведе скромен парад за Деня на победата (без военна техника и с десетина чуждестранни гости) - цяла нощ кметът на Москва Сергей Собянин публикува съобщения в официалния си канал в Телеграм за свалени дронове. Дотук, от 0:44 часа до 5:58 часа информацията е за общо 26 свалени далекобойни дрона, няма данни за щети.

Moscow airports are paralyzed, and Russians are already complaining because they cannot fly out due to drones. pic.twitter.com/pdHpvEuIMs — WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2026

Отделно, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" изчислява на база всички сводки на руското военно министерство за 7 май, че през цялото денонощие на 7 май Русия е свалила 405 далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия - Още: Русия официално потвърди за примирието, отново заплаши Киев с масирана атака при обстрел на парада

Щети има другаде

Петролната рафинерия "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл е обхваната от пламъци след украинска въздушна атака, потвърждава анализ на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Рафинерията се нарежда сред петте най-големи руски рафинерии по обем на преработка на въглеводороди и е най-голямата петролнопреработвателна компания в Централния федерален окръг на Русия. 99,7% акциите на предприятието се контролират от "Роснефт" и "Газпром" - Още: Цял ден дъжд от дронове по Москва и Русия, ударен е руски ракетоносец в Дагестан

В Ростов на Дон е избухнал пожар в района на завод за бои и лакове "Емпилс" и клон на научно-техническия център "Радар" след нападение. Според анализ на ASTRA на кадри от очевидци, пожарът е възникнал в района на Западния индустриален център. Там се намират множество предприятия, включително "Емпилс", който беше атакуван по-рано през януари 2026 г., и клон на "Радар".

"Емпилс" е един от ключовите химически и бояджийски заводи в Южна Русия. А "Радар" разработва високотехнологични продукти. "В момента клонът си сътрудничи с много известни компании в Русия и с руското министерство на отбраната", съобщава уебсайт за обяви за работа в Ростов.

От снощи има данни и за украинска въздушна атака срещу окупирания от руснаците град Ровенки, в Луганска област. Засега няма много данни каква точно е била целта. За сметка на това обаче FIRMS, системата на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност, регистрира пожар в района на химическия завод в Красноперекопск, в Крим:

Още: В рамките на дни: Украйна пак подпали една от най-големите петролни рафинерии в Русия (ВИДЕО)