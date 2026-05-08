"Примирието" в Близкия изток: Удари в Ормузкия проток, ирански ракети по ОАЕ (ВИДЕА)

08 май 2026, 7:00 часа 675 прочитания 0 коментара
Американските военни са нанесли удари по ирански цели в района на Ормузкия проток (вероятно малки плавателни съдове), съобщи американски представител и добави, че ударите не представляват възобновяване на войната с Иран. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Според американския президент Доналд Тръмп, то остава в сила. Иранските сили са отвърнали на удара, като са обстрелвали "вражески части" в протока (според Тръмп, 3 американски разрушителя - USS Truxtun, USS Mason and USS Rafael Peralta). Местни медии съобщават, че множество ракети са били изстреляни от Иран в района.

Иранските сили са изстреляли множество ракети и дронове по американски кораби, които не са били засегнати - това е американската версия.

Централното командване на САЩ е елиминирало входящите заплахи и е насочило атаките към ирански военни съоръжения, отговорни за атаките срещу американските сили. От там заявяват, че не се търси ескалация на напрежението с Иран, но САЩ е в готовност да защити силите си.

Противовъздушната отбрана на ОАЕ се е справила с ракетни атаки и атаки с дронове, изстреляни от Иран. „Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ активно се борят със заплахи от ракети и дронове“, се казва в позиция на Министерството на отбраната на емирствата.

Полетите до Дубай и Абу Даби са спрени заради предупреждения за въздушна тревога в ОАЕ.

Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузкия проток, и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, те са отвърнали на иранските атаки.

Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Съединените щати също казаха, че не желаят ескалация - Тръмп беше красноречив, определяйки пред ABC News случилото се като "потупване по рамото от обич". Вашингтон очаква отговора на Иран на предложението на Съединените щати за прекратяване на конфликта.

Междувременно, The Wall Street Journal съобщи, че Саудитска Арабия и ОАЕ пак позволяват използване на техните военни бази от САЩ, след като беше изнесена информация, че това е било забранено от арабските държави. Точно тази забрана е накарала Доналд Тръмп да обяви пауза в (уж) програмата си за отваряне на Ормузкия проток "Проект Свобода".

Виолета Иванова Редактор
