"Примирието" в Близкия изток: Удари в Ормузкия проток, ирански ракети по ОАЕ (ВИДЕА)

Американските военни са нанесли удари по ирански цели в района на Ормузкия проток (вероятно малки плавателни съдове), съобщи американски представител и добави, че ударите не представляват възобновяване на войната с Иран. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Според американския президент Доналд Тръмп, то остава в сила. Иранските сили са отвърнали на удара, като са обстрелвали "вражески части" в протока (според Тръмп, 3 американски разрушителя - USS Truxtun, USS Mason and USS Rafael Peralta). Местни медии съобщават, че множество ракети са били изстреляни от Иран в района.
Three World Class American Destroyers just transited, very successfully, out of the Strait of Hormuz, under fire. There was no damage done to the three Destroyers, but great damage done to the Iranian attackers. They were completely destroyed along with numerous small… pic.twitter.com/N74NeiJieg
Flights into Dubai and Abu Dhabi are holding as air raid alerts go out in the UAE. pic.twitter.com/hekTN7VJX3— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 8, 2026
Иранските сили са изстреляли множество ракети и дронове по американски кораби, които не са били засегнати - това е американската версия.
Централното командване на САЩ е елиминирало входящите заплахи и е насочило атаките към ирански военни съоръжения, отговорни за атаките срещу американските сили. От там заявяват, че не се търси ескалация на напрежението с Иран, но САЩ е в готовност да защити силите си.
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 8, 2026
Противовъздушната отбрана на ОАЕ се е справила с ракетни атаки и атаки с дронове, изстреляни от Иран. „Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ активно се борят със заплахи от ракети и дронове“, се казва в позиция на Министерството на отбраната на емирствата.
Полетите до Дубай и Абу Даби са спрени заради предупреждения за въздушна тревога в ОАЕ.
Air defenses are operating in Tehran, Iran. #Iran
Iranian forces claim to have fired on "enemy units" in the Strait of Hormuz -IRIB
Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузкия проток, и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, те са отвърнали на иранските атаки.
Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Съединените щати също казаха, че не желаят ескалация - Тръмп беше красноречив, определяйки пред ABC News случилото се като "потупване по рамото от обич". Вашингтон очаква отговора на Иран на предложението на Съединените щати за прекратяване на конфликта.
Междувременно, The Wall Street Journal съобщи, че Саудитска Арабия и ОАЕ пак позволяват използване на техните военни бази от САЩ, след като беше изнесена информация, че това е било забранено от арабските държави. Точно тази забрана е накарала Доналд Тръмп да обяви пауза в (уж) програмата си за отваряне на Ормузкия проток "Проект Свобода".