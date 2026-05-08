Великият гений от България, който промени световната атлетика завинаги

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

България е страна с големи традици в Царицата на спортовете - леката атлетика. В историята все още отекват спомените за големите шампиони на България в този спорт. Малцина обаче знаят, че България може да се гордее и с един велик гений, чието творчество се ползва в света на атлетиката и до днес. Не става дума за треньор или тренировъчна методика, а за един хидрогеоложки инженер и статистик, променил световната атлетика завинаги.

Божидар Спириев - създателят на сравнителната таблица на Световната атлетика

Това е историята на Божидар Спириев - създателят на сравнителната таблица за определяне на резултатите в леката атлетика, която се използва от Световната атлетика и до днес. Роден през 1932 година в Неврокоп, Спириев се запалва по леката атлетика от дете. Той е национален шампион на България на 400 м с препятствия, като участва и на Универсиада. Неговият голям принос към световната атлетика обаче не на пистата...

Как Спириев измисли резултатите от всички атлетически дисциплини да говорят на общ език

Големият принос на Спириев се крие зад това да накара резултатите сред всички дисциплини да говорят на един общ език. Как може да се сравни резултат в тласкането на гюле с този на висок скок? Или пък със спринта на 100 метра, или в бягането на маратон? Леката атлетика обединява всенародни дисциплини - гладко бягане, бягане с препятствия, скокове, хвърляния. А гениалният ум на Спириев намира начин да сравнява тези дисциплини.

Гуру на световната атлетика

Формулата на Спириев създава сравнителна таблица, която остава като най-добра и до днес. Всеки един атлет в света се доверява на тази таблица, измислена от един българин, за да прецени колко силен е неговият резултат. А творението на д-р Спириев го превръща в гуру за световната атлетика, като той е световнопризната и уважавана личност по целия свят. Ерудирана личност, до която всеки иска да се докосне.

Спириев работи също като мениджър и треньор, помага на Ивет Лалова

Всъщност Божидар Спириев отдава целия си живот на леката атлетика. През 1961-ва той се жени за унгарската атлетка Ирен Кун, като се мести да живее в Унгария. Синът му Атила Спириев е също бивш състезател на 400 м. По-късно Спириев става треньор и спортен мениджър, като е работил и с Ивет Лалова, както и с други световни атлети. Д-р Спириев има още един син и трима внука. Основава и най-големия сайт за лекоатлетическа информация All-Athletics.com.

Признанието към личността на д-р Спириев

Д-р Спириев напуска този свят на 10 януари 2010 г., оставяйки изключителна следа в световната атлетика. Един от най-големите ентусиасти и изключителен експерт, международно признат хидрогеоложик инженер, работил в редица страни като Унгария, Русия, Монголия, Югославия, Либия, Ливан, Тунис, Сирия и др.), но където и да се намира, винаги следи отблизо местната и международната лека атлетика.

За него Световната атлетика пише: "Трудно е да се опише очарователната личност на д-р Спириев. Той е един от онези редки хора, които не само са уважавани, но и обичани от почти всички, които ги познават. Невъзможно е да се опише дълбочината на неговите знания и отдадеността му към леката атлетика, да не говорим за неговия интелект, благодарност, стил и чар".

Божидар Спириев - един велик българин, който промени Царицата на спортовете завинаги!

Автор: Стефан Йорданов

ОЩЕ от "По следите на забравените": Легендарният шампион, който спечели 5 световни титли с 4 различни отбора във Формула 1