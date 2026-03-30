ЕС за разбилите се във Финландия украински дронове: "Основният виновник е Русия"

Европейският съюз изрази загриженост във връзка с инцидента, при който украински дрон се разби във Финландия. Въпреки това от блока считат, че безпилотният летателен апарат не е представлявал заплаха за сигурността на държавата членка, и казват, че Руската федерация е основната причина за възникналата ситуация - заради агресивната война, която продължава вече пета година да води в по-малката си съседка.

Няколко дрона нарушиха въздушното пространство на Финландия в неделя, 29 март. Финландският министър-председател Петери Орпо заяви, че безпилотните машини, които се разбиха на територията на скандинавската страна, вероятно са украински, тъй като Украйна е атакувала руски цели в Ленинградска област, която граничи с Финландия. Става въпрос за нападенията срещу пристанището в Уст-Луга - основната точка за износ на руски петрол: Ясни са последствията от поредната украинска атака срещу пристанището в Уст-Луга (ВИДЕО).

Руската агресия е основната причина, смята ЕС

„Ние сме много добре запознати с това, което се случи, и следим ситуацията много внимателно… Разбира се, ние сме много загрижени за тези нахлувания на дронове“, заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение.

Той добави обаче, че реагирането на такива инциденти е „предимно в компетентността на държавите членки“.

Анита Хипер, главен говорител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕК, също подчерта, че основната причина за инцидента е руската агресия срещу Украйна.

„От дипломатическа гледна точка, нашето послание е ясно… Дори когато имаме дронове, летящи над държави членки на ЕС, основният виновник тук е Русия. Без Русия това нямаше да се случи“, подчерта Хипер, цитирана от кореспондента на "Европейска правда" в Брюксел.

Заместник-главният говорител на Европейската комисия Олоф Гил добави, че според неговото разбиране за ситуацията инцидентът „не изглежда да представлява заплаха за сигурността“ на държавата членка на ЕС Финландия.

ЕС финансира системи срещу дронове за държавите членки

Томас Рение също така заяви, че ЕС вече предприема редица мерки за укрепване на способностите на държавите членки за противодействие на дронове, включително наскоро одобрена програма, която предвижда значително финансиране за системи за противодействие на дронове.