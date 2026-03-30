Зеленски: Украйна е готова и за великденско примирие, и за край на войната при едно условие

„Ние подкрепихме всеки вариант за прекратяване на войната, вие го знаете, но при условие че не се загуби достойнството и независимостта на нашата държава, както и при примирие – всеки вариант, както вече обсъдихме днес. Както пълно примирие, така и примирие в енергийната сфера - ние сме готови за примирие по време на великденските празници“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на 30 март, отправяйки на практика предложение към руския диктатор Владимир Путин.

"Нормалните хора" говорят за край на войната

Държавният глава на Украйна добави, че „нормалните хора, които уважават живота“, говорят за примирие и за окончателно прекратяване на войната, а не само за няколко дни.

„Но, разбира се, ние сме готови за всеки компромис освен компромиси с нашето достойнство и суверенитет. Що се отнася до укрепването на позицията на Русия през тези два-три дни (на евентуално примирие - бел. ред.), те няма да могат да укрепят нищо за два-три дни. Ние помним какво обещаха и какво не успяха да изпълнят през тези три дни“, отбеляза Зеленски за предишни подобни случаи, цитиран от "РБК-Украйна".

Снимка: president.gov.ua

През 2025 г., в навечерието на Великден, Владимир Путин обяви „великденско примирие“, което трябваше да продължи малко повече от 24 часа, но Русия така и не спря боевете напълно.

Москва напълно отказва да се ангажира и с добросъвестни преговори за мир, продължавайки офанзивата си най-вече в Донецка област, докато трае хаосът с войната на САЩ и Израел срещу Иран.

