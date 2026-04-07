Естествено в Русия: 17-годишен намушка учителка (18+ ВИДЕО И СНИМКИ)

17-годишен ученик намушка учителка в училище № 5 в Добрянка, Пермски край, Русия. По информация на телеграм-канала SHOT, тийнейджърът е нападнал учителката на стълбите на училището и я е намушкал няколко пъти. Учителката е хоспитализирана в тежко състояние и по-късно е починала. От Перм е изпратен екип за въздушна бърза помощ с мултидисциплинарен екип от лекари. Нападателят е задържан.

Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

Няма край: Момче стреля в техникум в Русия, има убит (ВИДЕО 18+, СНИМКИ)

По-късно стана известно, че нападателят преди това е заплашил свой бивш съученик, но заканите са били възприети като "шеги". Деветокласникът е имал полицейско досие и е бил задържан няколко пъти. Той е бил активен в спорта, но е имал значителни проблеми, свързани с училището. Повтарял е класове, а към настоящия момент не е бил допуснат до изпит по един от предметите.

Още: Отново в Русия: Момче стреля с арбалет срещу съученичка (СНИМКА)

На 7 април в училището се е отбелязвал Денят на здравето и в двора на училището е имало мероприятие. Нападателят е изчакал класната си ръководителка, 55-годишната Олеся Б. и я е намушкал няколко пъти.

Кървава традиция: Седмо нападение в руско училище от началото на годината