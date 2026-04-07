Турция измисли алтернатива на Ормузкия проток: Отваря нов транзитен коридор

Турция измисли частично решение на кризата с блокирания от Иран Ормузки проток. Става въпрос за нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток. Така придвижването на пратки към страните от по-широкия регион ще бъде възможно.

Това обяви турският министър на търговията Йомер Болат, предаде "Хюриет дейли нюз".

Турция стартира транзитна търговия със Саудитска Арабия, за да поддържа движението на пратки към страните от региона на фона на прекъсванията в Ормузкия проток, обяви Йомер Болат.

Вече се издават транзитни визи

На церемония в Анкара Болат заяви, че стоките, които не могат да преминат през стратегическия воден път, ще бъдат пренасочени през алтернативни логистични канали.

"Стартирахме транзитна търговия чрез споразумението, сключено със Саудитска Арабия. С него стоки, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона - някои чрез тръбопроводи, а други с автомобилен транспорт", заяви той.

Болат обяви, че по споразумението със Саудитска Арабия вече се издават транзитни визи, добавяйки, че тази стъпка ще помогне за поддържането на търговските потоци в региона на Персийския залив.

Той допълни, че светът преминава през период на голяма несигурност и подчерта, че турското правителство работи, за да предотврати щетите по икономическите интереси в настоящите условия.

Болат заяви, че Турция се стреми да увеличи износа на стоки и услуги, като същевременно поддържа вноса на разумни нива, добавяйки, че производителите биват подкрепяни чрез схеми за подпомагане на производството и инвестиционни стимули.

Позовавайки се на войната, която започна в края на февруари с атаките на САЩ и Израел срещу Иран, той заяви, че енергийните трасета са били блокирани, което е причинило сериозни смущения в доставките на продукти, включително нефтохимикали, химикали и торове.

Той заяви, че Турция е постигнала значителен напредък в логистиката и сега има логистичен сектор на стойност 112 милиарда долара.

ООН пред резолюция за защита на корабоплаването през Ормузкия проток

На този фон Съветът за сигурност на ООН днес се очаква да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

Прокеторезолюцията, предложена от Бахрейн, призовава засегнатите страни да координират защитните си мерки, за да допринесат за морската сигурност, съобщиха дипломати.

От друга страна от Иран се очаква да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.

Формулировката на резолюцията беше "предмет на задкулисни преговори" в продължение на дни.

Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е затворен до голяма степен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари.