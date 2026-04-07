Между елитния спорт и висшето образование: Талантлив българин постигна голям успех в кикбокса!

Българинът Петър Борисов постигна голям успех в света на кикбокса, след като спечели бронзов медал на Австрийското държавно първенство в К1 кикбокс в категория до 80 кг на Световната организация по бойни спортове (WMAC). Състезанието се проведе между 3 и 5 април в австрийския град Велс, а Петър успя да се пребори с конкуренцията на бойци от цял свят.

Петър Борисов спечели бронз на Държавното по кикбокс в Австрия

Държавното първенство на Австрия събра състезатели от Германия, САЩ, Холандия, Полша, Русия, Люксембург, Чехия, Украйна, Афганистан, Австрия, Унгария и други. Резултатите от състезанието класират за квалификации на Световните първенства по кикбокс. А впечатляващото за Петър е, че той успява да съчетава успехите в елитния спорт в кикбокса със следването на висше образование.

Петър учи магистратура във Виенския икономически университет със специалност "Количествени финанси". Той е на 23 години, като от повече от година кара стаж в най-голямата австрийска банка Erste Bank в отдел "Търговия с облигации и ценни книжа". Българинът спечели място като трейдър и вече има сключен договор с "Райфайзен банк", където започва от юни.

Иначе Петър владее и четири езика, като говори още два, показвайки че спортът, работата и учението могат да вървят ръка за ръка.