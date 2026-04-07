Къде ще продължи магията? Сашо Гавалюгов напуска Санта Клара след епичен сезон в САЩ

Ботевградското дете-чудо Александър Гавалюгов, което превърна колежанското първенство в САЩ в своя сцена, обяви, че влиза в портала за трансфери, за да търси ново предизвикателство по пътя към НБА. Само преди месеци името на българина ехтеше в залите на West Coast конференцията. Гардът, който започна пътя си от залата в Ботевград, не просто се адаптира към американския колежански баскетбол - той го превзе. След като изведе Санта Клара до исторически финал срещу фаворита Гонзага и влезе в заглавията с "тройката-кинжал" срещу Сейнт Мери, Сашо взе решение, което изненада мнозина: той напуска "Бронкос".

Гавалюгов се сбогува с благодарност и вяра

В емоционално обръщение към феновете и университета, Гавалюгов благодари за дома и спомените, които Санта Клара му е дала.

"Преди всичко искам да благодаря на университета „Санта Клара“ за това, че ми даде дом и спомени, които ще нося в сърцето си завинаги. На треньорите, съотборниците и феновете – благодаря ви, че вярвахте в мен, че ме подтиквахте всеки ден и че ми показвахте любовта си всеки път, когато стъпвах на игрището. Това наистина означаваше всичко за мен. След дълго обмисляне и молитви реших да се регистрирам в трансферния портал, за да продължа приключението си. Това не беше лесно, но вярвам в Божия план и съм развълнуван за това, което предстои. Санта Клара винаги ще заема специално място в сърцето ми", сподели българският талант.

За краткото си време в Санта Клара, българинът доказа, че прогнозите за "наивни детски мечти" са били погрешни. Той не просто нижеше кош след кош, той демонстрира характер. Коментаторите в САЩ още помнят жеста му "Night Night" (Лека нощ) в стил Стеф Къри, с който смълча трибуните след феноменалните си 23 точки срещу Сейнт Мери.

Драмата срещу Кентъки

Въпреки индивидуалните проблясъци на българина, походът на Санта Клара в NCAA приключи по най-драматичния възможен начин. В първия кръг на "Мартенската лудост", провел се в Сейнт Луис на 20 март 2026 г., „Бронкос“ се изправиха срещу легендарния тим на Кентъки Уайлдкатс. Мачът бе истински трилър, в който Санта Клара бе на прага на сензацията.

Секунди преди края на редовното време „Бронкос“ водеха с три точки, но невероятна тройка почти от центъра на Отега Оуех от Кентъки изравни резултата и прати мача в продължения. В допълнителните пет минути опитът на „Дивите котки“ надделя и те спечелиха с 89:84.

Какво следва за родния ни талант?

Регистрацията в портала за трансфери в колежанското първенство (NCAA) е ход, който често се предприема от топ играчи, за да преминат в още по-силни конференции или отбори с по-голяма национална видимост. За Гавалюгов, който вече има опита от Виланова и успеха от Санта Клара, това е стратегическа стъпка към голямата цел - НБА.

Статистиката му от изминалия сезон, включително десетките асистенции и невероятната точност от далечно разстояние, със сигурност ще го превърне в една от най-желаните цели на пазара за трансфери тази пролет.

“LATE NIGHT BIG TIME ONIONS IN LAS VEGAS FROM THE BULGARIAN!”

-Bill Raftery, somewhere, watching Sash Gavalyugov drill the dagger to send Santa Clara to its first WCC Title Game since 2007 & almost assuredly its first NCAA Tournament since 1996🧅🧅🧅pic.twitter.com/Wt8QtCYCaH https://t.co/LzoriMib5B — Jack Benjamin (@JackBenjaminPxP) March 10, 2026