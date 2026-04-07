Компромис в последния момента: Проф. Асен Асенов с прогноза за войната в Иран

Очаквам в последния момент да се стигне до компромис. Войната най-вероятно ще продължи, но без да се стига до пълно унищожаване на Иран. Такава прогноза направи пред БНР проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон. Иран отхвърли предложението за 45-дневно примирие, по време на което да бъде договорен траен мир, въпреки поредната заплаха на американския президент Доналд Тръмп за удари срещу критична енергийна инфраструктура на иранска територия.

ОЩЕ: САЩ срещу Иран: Възможните изходи и цената за глобалния ред

"Но не очаквам, че Иран ще направи много съществени отстъпки, защото вече загуби много. Доверието между двете страни е на едно от най-ниските равнища", каза той и обясни причините за ниската подкрепа към военната операция в Близкия изток.

"Цената на бензина в САЩ расте всеки ден. Между 30 и 40% зависи в кой регион сте. Цената на котировките на петрола на световните борси в момента е над 116 долара. Качи се почти два пъти от средата на февруари досега. Голяма част от американците вярват, че Иран не е бил заплаха за САЩ. Другото са обещанията на сегашната администрация, че Америка няма да бъде въвличана в подобна война", аргументира се той.

"43 млрд. долара са похарчени досега за тази война. Големият въпрос е къде се разминаха военното планиране и реалните факти. Имало е очакване, че това ще е бърза война на фона на военно-техническо превъзходство, но се оказа, че е една война на асиметрията", отбеляза проф. Асенов.

ОЩЕ: "На победителя e плячката": Тръмп предлага САЩ да събират такса за преминаване през Ормузкия проток

По думите му ситуацията е непредсказуема не само заради Доналд Тръмп, а и защото има много участници. "Турция е един от големите играчи, но и арабските държави, които са стратегически съюзници на САЩ – от Саудитска Арабия до Кувейт, също имат силни интереси", отбеляза експертът.