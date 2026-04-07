Изкуственият интелект вече е в класната стая. Въпросът не е дали трябва да бъде там, а дали ще го използваме по правилния начин

Докато институциите още обсъждат какво е изкуствен интелект и каква е ролята му в образованието, учениците вече го използват ежедневно. За тях ИИ не е абстрактна тема, а инструмент, който използват все по-често за учене, за обобщения, за идеи и за проверка на информация. Реалността вече се е променила, но образователната система още не е наваксала тази промяна.

Въпросът не е дали младите ще използват ИИ, а дали ще го правят хаотично, без правила и без посока, или ще им помогнем да изградят умения да го правят разумно, критично и отговорно.

Днес да си грамотен вече означава не само да боравиш с информация, но и да можеш да работиш с новите технологии, без да губиш собствената си преценка. ИИ може да помага, но няма как да замени мисленето. Той може да бъде добър инструмент за учене, стига да не се превръща в заместител на усилието, любопитството и способността сам да стигаш до отговори.

Истинската промяна обаче не е просто да добавим още една тема в програмата. Тя е в начина, по който учим. Учителят трябва да остане водещият фактор. Именно той задава рамката, поставя границите, насочва учениците и развива критичното им мислене. ИИ може да бъде помощник, но не и заместител на учителя.

Добрата новина е, че България не започва от нулата. Има училища, учители и организации, които вече показват, че ИИ може да влиза в образованието по смислен начин. Отговорът не е в повече теория, а в една практична и работеща система - с реални задачи вместо формални презентации, с повече проектно обучение, с ясни правила за използване на ИИ, с подкрепа за учителите и със съдържание, което се обновява навреме. Най-важното е фокусът да бъде върху уменията, а не само върху оценките.

Ако не направим тази промяна навреме, рискуваме учениците да използват ИИ без ясни правила, без етика и без разбиране за границите на способностите му. Ако го направим правилно, можем да дадем на децата реално предимство чрез развиването на умения, които ще им трябват не след десет години, а още сега.

Затова за мен модерното образование, дигиталните умения и ИИ грамотността не са тема за бъдещето, а въпрос, който стои пред нас днес. България няма нужда да догонва света със закъснение. Тя трябва да подготви младите хора за него навреме.

