Зеленски с предложение към Русия: Да спрат взаимните удари по енергийната инфраструктура (ВИДЕО)

Ако Русия е готова да спре атаките срещу украинската енергетика, Украйна е готова да отговори със същото. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение, говорейки за последните удари на Русия по украинска територия. „Многократно сме предлагали на Русия прекратяване на огъня, поне за Великден, в това специално време на годината. Но за тях всички времена са едни и същи. За тях нищо не е свещено“, подчерта той.

Още: Швеция ще дари на Украйна високотехнологична система срещу "Шахед"-и и крилати ракети (ВИДЕО)

Според него, самата Русия не иска да се движи към мир, затова светът трябва да продължи да оказва натиск върху нея. „Нашите широкообхватни санкции продължават да бъдат много ефективни и всъщност намаляват руските приходи. Преди всичко това са приходи от петрол... Само значителни финансови загуби принуждават Русия да обмисли сценарий за излизане“, каза Зеленски.

„Ако Русия е готова да спре атаките срещу нашия енергиен сектор, ние ще бъдем готови да отговорим със същото. И руската страна направи такова предложение чрез американците“, каза още украинският президент.

Възможността за Великденско примирие

По-рано Зеленски заяви, че Киев е отворен за различни варианти за прекратяване на огъня, включително Великденския формат. Същевременно прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отговори, че изявленията на Зеленски са с общ характер и не съдържат ясно формулирана инициатива.

Още: Украйна порази с дронове руски ракетоносец (ВИДЕО)