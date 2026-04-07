Вегани казаха "не" на коленето на агнета по Великден (СНИМКИ)

Вегани се противопоставиха на масовото клане на агнета по Великден, традиция, характерна за Балканите, в това число и България и Гърция. Протестът обаче не се е провел в България, а в гръцката столица Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. В неделя членове на Панелинската федерация „Немезис“ проведоха символичен протест в центъра на Атина, изразявайки несъгласието си с клането на агнета и ярета преди Великден.

"Клането не е любов"

По-конкретно, вегански активисти се събраха на площад Синтагма в неделя , държейки плакати с лозунги като „клането не е любов“ и „време е да гледаме на животните като на личности“.

Според официалното съобщение на Федерацията, акцията не е била „перформанс“, а протест „срещу клането на стотици хиляди животни в името на традиция“.

Агнетата в България намаляват

Ще посрещнем Великден и Гергьовден тази година с 20 000 български агнета по-малко, съобщиха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Причината са избитите животни миналата година в Южна България. Според бранша вече са внесени над 100 тона замразено месо от Нова Зеландия. От овцевъдната и козевъдна асоциация съветват потребителите да пазаруват именно от малки ферми, за да са сигурни в произхода на агнешкото месо.