Вегани казаха "не" на коленето на агнета по Великден (СНИМКИ)

07 април 2026, 11:02 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Νέμεσις - Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.
Вегани казаха "не" на коленето на агнета по Великден (СНИМКИ)

Вегани се противопоставиха на масовото клане на агнета по Великден, традиция, характерна за Балканите, в това число и България и Гърция. Протестът обаче не се е провел в България, а в гръцката столица Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. В неделя членове на Панелинската федерация „Немезис“ проведоха символичен протест в центъра на Атина, изразявайки несъгласието си с клането на агнета и ярета преди Великден.

"Клането не е любов"

По-конкретно, вегански активисти се събраха на площад Синтагма в неделя , държейки плакати с лозунги като „клането не е любов“ и „време е да гледаме на животните като на личности“.

Според официалното съобщение на Федерацията, акцията не е била „перформанс“, а протест „срещу клането на стотици хиляди животни в името на традиция“.

Агнетата в България намаляват

Ще посрещнем Великден и Гергьовден тази година с 20 000 български агнета по-малко, съобщиха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Причината са избитите животни миналата година в Южна България. Според бранша вече са внесени над 100 тона замразено месо от Нова Зеландия. От овцевъдната и козевъдна асоциация съветват потребителите да пазаруват именно от малки ферми, за да са сигурни в произхода на агнешкото месо. ОЩЕ: 20 000 български агнета по-малко: Ще посрещнем Великден и Гергьовден с чуждо агнешко

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Атина протест Великден Гърция вегани агнешко месо клане агнета
