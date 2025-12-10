Курсът на еврото пое в нова посока

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое в нова посока, като след спада в началото на седмицата, днес пое нагоре и е сериозно над границата от 1,16 към щатската валута. В края на миналата седмица европейската валута достигна едномесечен връх. Иначе през есента еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, но преди това беше на много високи нива към долара, невиждани от повече от четири години.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1636 долара или близо до нивото от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 10 декември /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1637 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1502 спрямо долара.

Още: Решаваща година за дигиталното евро: Позиция на ЕЦБ и ЕК

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 4 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1681 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.