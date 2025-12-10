"Или са свенливи, или бойкотират Борисов": Мирчев за ГЕРБ и подписите под оставката на Антон Славчев

Напомняме на ГЕРБ, че техният лидер подписа оставката на Антон Славчев (де факто ръководител на Антикорупционната комисия в момента). Трябва да го направят и депутатите, които се оказват доста свенливи. ГЕРБ отказват да подпишат оставката на бухалката на Пеевски. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента. От "Да, България" напомниха, че всички техни депутати са се подписали под оставката на Славчев.

Припомняме, че под оставката се подписа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, а от опозицията критикуваха първата политическа сила, че депутатите ѝ не са се подписали. След това от ГЕРБ обърнаха внимание, че не всички депутати от ПП-ДБ са положили подписите си под искането за оставка на шефа на КПК - Антон Савчев. ОЩЕ: Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставка на Антон Славчев

Законодателни инициативи срещу Пеевски

От "Да, България" внасят помени в Закона за НСО, с които се забранява НСО да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание. "Призовавам това да бъде придвижено максимално бързо в комисии и в зала", каза Мирчев. Той заяви, че в противен случай, от формацията ще го внесат между първо и второ четене на бюджета за 2026 г.

Лидерът на "Да, България" обърна внимание, че охраната на Пеевски е по фалшив сигнал, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България да отстранява Пеевски. Според него обаче никога Русия не е била срещу Пеевски, защото, по думите на Мирчев, той обслужва руски интереси.

От "Да, България" внасят и изменение на Закона за срещу мерките за изпирането на пари, така че санкциите по "Магнитски" да се прилагат за Пеевски.

"Припомняме нашето настояване, че машинното гласуване е начинът да няма всички тези схеми и манипулации, които Конституционният съд потвърди. Трябва по всички канали, по всички начини Пеевски да бъде изолиран от политическата система", заяви другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов.

Вотът на недоверие

Божанов коментира и шестия вот на недоверие, като очакванията му са да бъде подкрепен от тези, които имат останал грам политически инстинкт.

"Площадите казаха едно казаха оставка. Този вот на недоверие е вотът на недоверие на протеста. Хората искат Пеески най-накрая да бъде изваден от обществено-политическия живот на страната", посочи Божанов. ОЩЕ: Политическо напрежение: Парламентът дебатира шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"