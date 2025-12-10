Демонстрация на сила: Руски и китайски бомбардировачи разтревожиха Япония (ВИДЕО)

Япония изпрати изтребители, за да наблюдават руски и китайски военни самолети, извършващи съвместен патрул в региона, съобщи Reuters. От японското министерство на отбраната заявиха, че два руски стратегически бомбардировача Ту-95, способни да носят ядрени оръжия, са излетели от брега на Японско море и са се насочили към Източнокитайско море. Там те се присъединиха към два китайски H-6 за „съвместен, продължителен полет“ над Тихия океан.

Предизвикателство

По-късно към групата се присъединиха четири китайски изтребителя J-16, прелитайки между японските острови Окинава и Мияко. Проливът Мияко между тези острови се счита за международни води.

Още: Япония издаде предупреждение за мегаземетресение

Едновременно с това Япония засече активност на руските военновъздушни сили в Японско море. Според министерството, участвалите самолети са самолет за ранно предупреждение A-50 и два изтребителя Су-30. В изявление в социалните медии японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми подчерта, че съвместните полети на Русия и Китай са показателни за демонстрация на сила, насочена срещу Япония, и са основание за „сериозна загриженост“ относно националната сигурност на страната.

На фона на дипломатическия скандал: Японският премиер обсъди отношенията си с Китай с Тръмп

“This is China Navy Warship 101. Our formation organizes shipborne aircraft flight training as planned.”

“This is Japan Warship 116. I copied your message.”

China provided on-site notifications for Liaoning aircraft carrier formation’s training to the Japanese vessels in the… pic.twitter.com/stY3xDPzfP — Global Times (@globaltimesnews) December 9, 2025

Конфронтация между Япония и Китай

Ден преди това, на 9 декември, Китай обвини Япония в „заплаха с военна сила“. Китайският външен министър Уанг И заяви това пред германския си колега Йохан Вадефул. Това се случи, след като Япония съобщи, че китайски изтребители са насочили с радар самолети на Силите за самоотбрана на Япония. Японската страна определи инцидента като опасен и подчерта, че подобни действия представляват реална заплаха за полетите на военни самолети. На свой ред Китай обвини Токио в провокации и възпрепятстване на планираните учения на самолетоносачи източно от пролива Мияко.

Още: Г-7 предупреждава Русия, че ще даде активите ѝ на Украйна, но Япония отказва да освободи десетки милиарди

Напрежението между двете страни ескалира, след като японският премиер Санае Такаичи заяви, че Токио може да се намеси в случай на китайска военна операция срещу Тайван, ако това застраши сигурността на Япония. Китай от много години смята Тайван за част от своята територия и нарича правителството му „сепаратистко“.

Япония сигнализира, че Китай насочва оръжейни радари към самолетите й