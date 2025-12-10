Дрога и порнографски материали: Д-р Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски с нови обвинения

Софийският районен съд остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, които бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. Според обвиненията те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва. Заседанието продължи над пет часа. Това е вторият опит да се гледат мерките за неотклонение на тримата след като миналата седмица заседанието беше отложено. Мерките за неотклонение се гледаха при закрити врата.

Дрога и порнографски материали

Пред медиите прокурор Георги Коджаниколов заяви, че тримата обвиняеми имат нови обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали. Едно от установените наркотични вещества в жилището на Хасърджиев в София е гамахидроксибутират – GHB, което е много опасно и комбинирано с алкохол може да доведе до летален изход, добави Коджаниколов. По думите му наркотикът е лесно достъпен на пазара.

През октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с подозрение, че има възможност да извършат ново престъпление.

Преди дни гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис, един от обвиняемите, беше пуснат от ареста, след което беше върнат, защото е нарушил мярката си за неотклонение, припомня БТА.

