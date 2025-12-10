Любопитно:

10 декември 2025, 09:57 часа
Кола блъсна жестоко велосипедист на пешеходна пътека

Кола блъсна колоездач в пловдивския квартал “Столипиново”, предаде БГНЕС.

Катастрофата е станала тази сутрин на кръстовището на улиците “Ландос” и “Крайна”.

Към момента не е ясно какво е състоянието на блъснатия велосипедист.

По първоначална информация шофьорът на колата отнел предимството на пешеходна пътека, като последвал сблъсък.

На място има полицейски патрул, а колелото все още е на кръстовището, видимо огънато в резултат на настъпилия удар.

