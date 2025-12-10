Кола блъсна жестоко велосипедист на пешеходна пътека

Кола блъсна колоездач в пловдивския квартал “Столипиново”, предаде БГНЕС.
Катастрофата е станала тази сутрин на кръстовището на улиците “Ландос” и “Крайна”.
Към момента не е ясно какво е състоянието на блъснатия велосипедист.
По първоначална информация шофьорът на колата отнел предимството на пешеходна пътека, като последвал сблъсък.
На място има полицейски патрул, а колелото все още е на кръстовището, видимо огънато в резултат на настъпилия удар.
