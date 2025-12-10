Луганск е пред екологична катастрофа (СНИМКА)

В Луганск река Луган се е превърнала в токсична канализация: промишлени предприятия систематично изхвърлят отпадъци директно във водата, което представлява сериозна заплаха за околната среда и здравето на местните жители. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на публикация на Центъра за национална съпротива в Telegram. Регистрирано е масивно замърсяване на водата близо до моста в близост до Текстилната фабрика. На повърхността на водата се е появил химически филм, а цветът на водата се е променил драстично.

Редовно замърсяване

Според Центъра за национална съпротива това не е еднократен инцидент, а редовно изхвърляне на промишлени отпадъци от редица действащи предприятия. Според анализаторите оттичането на дъждовни води се увеличава след показни „почиствания“, провеждани с цел докладване преди инспекции. Регулаторните органи на практика не функционират: няма инспекции, разследвания или реакции на замърсяването.

Опасност за природата и хората

Експертите Центъра за национална съпротива отбелязват, че това са токсични нефтохимически или смесени изхвърляния на отпадъчни води, които вредят на водата, почвата, птиците и човешкото здраве. Последиците от подобно замърсяване могат да бъдат дългосрочни и необратими, а въздействието върху екосистемата на региона може да бъде опустошително.

