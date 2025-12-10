Антирекорд: Военната помощ за Украйна намаля драстично

Военната помощ за Украйна може да достигне най-ниското си ниво през 2025 г., предупреди германският мозъчен тръст Kiel Institute. Преди САЩ да започнат да се оттеглят от подкрепата си за Киев след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г., американската страна предостави повече от половината от цялата военна подкрепа. Първоначално Европа успяваше да компенсира тази празнина.

Данните

"Съгласно наличните данни към октомври, Европа не съумяла да поддържа темпото от първата половина на 2025 г.“, отбелязва Кристоф Требеш, ръководител на екипа на Kiel Institute, който проследява военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана и предоставена на Украйна след руската инвазия на 24 февруари 2022 г. „Ако това забавяне продължи през следващите месеци, 2025 г. ще бъде годината с най-малкия обем нови ангажименти за помощ за Украйна“ от 2022 г. насам, предупреждава той.

Военна помощ за Украйна през 2025 г.

През първите десет месеца на 2025 г. Украйна получи 32,5 милиарда евро военна помощ, предимно от Европа. Само за два месеца съюзниците на Украйна трябва да допринесат с над 5 милиарда евро, за да достигнат най-слабата година (37,6 милиарда евро през 2022 г.), и над 9 милиарда евро, за да достигнат средното годишно ниво от 41,6 милиарда евро от 2022 до 2024 г. От юли до октомври обаче те са отпускали средно само 2 милиарда евро на месец.

Франция, Германия и Обединеното кралство са удвоили или дори утроили помощта си, докато подкрепата на Италия е намаляла с 15%, а Испания не е предоставила никаква нова военна помощ през 2025 г.

Снимки: Getty images