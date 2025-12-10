Аптеки предупреждават: Държавата ни оставя без пари, ще ни принуди да затваряме

След Нова година хиляди пациенти могат да останат без лекарства. Нови законови промени пък може да доведат до физическо затваряне на аптеки. Това заяви Пламен Таушанов – председател на Българската асоциация за закрила на пациентите и член на Надзорния съвет на НЗОК.

Предупреждението идва от Инициативния комитет от магистър-фармацевти. Те отбелязват, че кризата с неизплатените средства към аптеките навлиза в критичен етап. Причината се крие в това, че въпреки обсъжданията в Надзора, разплащане с аптеките от резерва на Касата не се предвижда.

Парите се пренасочват

Според Таушанов обичайният подход "отлагаме плащането за догодина" остава валиден, като парите се насочват приоритетно към болничната дейност.

Таушанов подчертава, че това е политика, която се прилага от 2 години, и че неконтролираното нарастване на хоспитализациите, близо 2,4 млн. годишно, поглъща огромен ресурс. В същото време лекарствата в извънболничната помощ работят по съвсем различен механизъм - при надвишаване на бюджетните стойности фармацевтичните компании връщат средства в системата, докато болничната дейност няма такъв компенсаторен инструмент.

"Така пациентите в крайна сметка се лишават от необходимата им лекарствена терапия и фармацевтична грижа", коментира той.

Аптеките финансират държавната политика

Според ИКМФ аптеките финансират държавната лекарствена политика със собствени средства.

Когато НЗОК не превежда парите навреме, аптеките се оказват в невъзможност да платят на дистрибуторите и съответно да зареждат нови медикаменти. Затова след Нова година има реален риско хиляди пациенти да не получат терапията си. Особено тежко ще бъде в малките населени места, където често функционират една или две аптеки с ограничени обороти и без възможност да поемат дълги забавяния на плащанията.

Източник: БГНЕС

Таушанов посочи и друг проблем - липсата на регистри на хронично болните пациенти, както и фактът, че НЗОК практически не реимбурсира лечения за остри инфекциозни заболявания, въпреки че принципът на солидарността би трябвало да осигурява защита за всички.

За него електронната рецепта за антибиотици като инструмент за овладяване на антибиотичната резистентност е провал. По думите му и в предстоящата грипна вълна няма достатъчна защита за широки групи пациенти – извън тези над 65 години и децата до 7 години.

Изискване може да доведе до затворени аптеки

От ИКМФ припомнят, че досегашните проблеми в проектодоговора на НЗОК за 2026 г. остават нерешени.

Изискването аптеката да затваря при отсъствие на магистър-фармацевта продължава да стои в текста без промяна, въпреки че директно ограничава достъпа до лекарства за пациенти, които не търсят реимбурсирани терапии.

Магистър-фармацевтите продължават да бъдат обременени с несъразмерни административни изисквания, които нямат отношение към качеството на фармацевтичната грижа, включително задължително членство в съсловна организация и ежегодно събиране на кредитни точки от обучения, които не подготвят специалистите за работа със съвременните терапии.

За ИКМФ критерии като членство и точки нямат никаква връзка с безопасната и компетентна консултация по отношение на реимбурсираните медикаменти. Съвременните биологични и иновативни терапии изискват познаване на сложни механизми на действие, взаимодействия и специфични начини на приложение – знания, които липсват в досегашния модел на обучения.

Магистър-фармацевтите считат, че проектодоговорът остава непроменен по ключови параметри, не отчита нарасналите разходи и натоварването на аптеките, запазва рестрикционен и административен подход и не гарантира устойчивост на сектора.

Въвеждането на Българската организация за верификация на лекарствата в контролния механизъм допълнително затруднява процеса, като през последната година доведе до масови проблеми с отчетността и забавени плащания, предаде Фокус.

Комитетът настоява за прозрачност, чуваемост и преразглеждане на остарелия модел на договорните отношения между аптеките и Касата. Според ИКМФ е необходимо ясно планиране на бюджета, гарантирани срокове за разплащане, реално облекчаване на административната тежест и въвеждане на професионални критерии, които да подобрят качеството на фармацевтичната грижа.

"Стабилността на аптечната мрежа е част от националната сигурност. Ако семейните аптеки бъдат оставени в непосилни условия, цели региони могат да останат без достъп до лекарства“, коментира председателят на ИКМФ Аделина Любенова.