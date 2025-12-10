"Ние сме против корупцията" и "Не ни харесва правителството": Митингите в подкрепа на Пеевски не протекоха по план (СНИМКИ и ВИДЕО)

Така наречените контрапротести, организирани в 24 града в страната от "ДПС - Ново начало" не протекоха по план навсякъде. Причината - сред организираните тълпи от хора, които бяха представяни като спонтанно митингуващи в подкрепа на лидера си Делян Пеевски всъщност не всички знаеха причината да са на площада. В социалните мрежи се споделиха стотици видеа, показващи разнообразни протестиращи срещу еврото, срещу корупцията, срещу правителството и срещу "омразата", макар самите те да декларираха, че никой не ги мрази. На нито един от митингите не се появи организаторът им Пеевски.

Своето мнение за случилото се той за пореден път даде през "Фейсбук". "Днес бе чудесен ден за българската демокрация. Ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията. Че властта е отговорност към хората", заяви той. Според него цяла България е видяла колко позитивни и единни са поддръжниците на "ДПС-Ново начало".

А какво се видя всъщност?

Митингите днес започнаха в 18 часа и приключиха сравнително бързо - в Шумен, след около 40 минути, а на другите места след около час-два часа. Общото между тях бяха лозунгите, както и присъствието на кметовете на всички общини, управлявани от "ДПС-Ново начало". И присъствието на стотици, които не знаеха защо са на протеста.

В Кърджали - бастионът на ДПС, бяха разпространени кадри, от които регионалната радиостанция на БНР е направила извода, че има близо 2000 симпатизанти на площад "Освобождение". Имаше изказвания от седемте кмета от "ДПС-Ново начало" на населени места от областта, водени от градоначалникът на Кърджали Ерол Мюмюн. Кадрите говорят сами за себе си:

Основните плакати на митингите бяха в подкрепа към правителството, а на въпросите на журналистите, защо са на площада, повечето хора отговаряха, че подкрепят управлението, а предложеният от правителството бюджет, отговаря на техните нужди. Въпреки това обаче във видеа и снимки се виждат и други изказващи се: "Искаме работа, а не протести. Народа от селата иска работа. Тия ще ги опропастим" и изказвания като:

"Ние сме против корупцията."

"Не ни харесва това правителство и сме за оставката на правителството."

"Усещам омраза, да. Точно от кого, не мога да кажа."

"Дойдохме да гледаме протеста. Ще гледаме."

И най-култовите протестиращи бяха тези, които всъщност са срещу... еврото: "Не искаме евро! Неграмотни сме, миличка, как ще се оправим в тая България? Не на омразата, само любов да има - хората са си дали живота за България, не за еврото!", казват протестиращи.

В Монтана, Враца и Кърджали част от протестиращите казват също: "Не сме против нищо, просто дойдохме и ние тук да видим. Минаваме просто така, видяхме, че има навалица. Искаме да останем".

"Тук съм, за да се премахне еврото! Искам българския лев - ние сме бедни хора и това не ни трябва. Еврото го искат хора, които имат пари!"

А отново в социалните мрежи се споделя видео от Тик-Ток, на което се вижда развеселена група хора, определящи сами себе си за цигани, да пеят с поздрав към Пеевски: