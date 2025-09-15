Естония затваря въздушното си пространство близо до руската граница

Естония забрани полетите по границата си с Русия. Решението идва след последните удари с украински дронове в Ленинградска област и повишената военна активност на Русия в района. Първият засегнат полет беше Тарту–Хелзинки, който вече е отменен, съобщава ERR.

Според командира на естонските военновъздушни сили Рийво Валге, ограничението ще позволи по-строг контрол над въздушното пространство. Той отбеляза, че НАТО среща трудности при засичането на нисколетящи цели в региона, и такива зони имат за цел да помогнат на операторите да забелязват по-ефективно дронове, пресичащи границата на Естония. Продължителността на забраната не е уточнена.

