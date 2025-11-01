Европа не може да разчита на по-опитни военни от украинците: Пакт между Киев и балтийските държави

Европейската система за сигурност се преустройва в реално време, буквално пред очите ни. Фундаменталните принципи, върху които тя се крепеше, се промениха бъзвъзвратно с войната на Путин срещу Украйна и загубата на САЩ като основен гарант за сигурността й със завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Ненадеждността на САЩ - Европа трябва да разчита на себе си и... на Украйна

Враждебността на Тръмп към НАТО и неговата неяснота по отношение на член 5 означават, че Европа вече не може да разчита на САЩ в случай на руска атака. Въпреки случайните помирителни изявления на Тръмп към НАТО, неговата непредсказуемост и ненадеждност подкопават самата същност на американския ангажимент към Европа, който е в основата на възпиращия потенциал на Алианса.

Още: Ако Русия нападне: Сценарият на балтийските страни (СНИМКИ)

Вашингтон постепенно се оттегля от Стария континент и съобщенията за намаляването на броя на американските военни в Европа и на военната помощ за страните на фронтовата линия са само част от сигналите. Междувременно Русия активно се превъоръжава и премина към военна икономика, като в момента харчи приблизително 40% от бюджета си за това.

Какво може да направи Европа, за да се подготви за свят, в който САЩ вече не я подкрепят, а Русия се готви да атакува? Отговаря Фредрик Веслау, старши научен сътрудник в Стокхолмския център за източноевропейски изследвания, в статия за Foreign Policy.

Украйна - най-важният гарант за сигурността на Европа

Отговорът е очевиден - Европа трябва да интегрира Украйна в своята система за сигурност. Закалена в битки, опитна и дълбоко мотивирана да се противопостави на руската агресия, Украйна вече не бива да се разглежда само като получател на военна помощ.

Още: От Прибалтика мирише на война: Руски военни самолети летят без да питат, Беларус на съд пред ООН

Напротив, тя има потенциала да се превърне в един от най-важните доставчици на сигурност – може би дори най-важният – за останалата част от Европа, след оттеглянето на САЩ.

Логиката на настоящата и бъдещата роля на Украйна в европейската сигурност е неоспорима. От началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.:

Украйна ефективно отвърна на удара, нанасяйки значителни военни загуби на Русия;

Тя не само успя да освободи големи свои територии на север, изток и юг, но и навлезе на руска територия, като държеше значителна част от Курска област в продължение на повече от шест месеца;

Украйна лиши Русия от въздушно превъзходство;

Тя нанесе удари на повече от 1000 километра в дълбочина на руска територия;

Използвайки дронове и ракети, тя бързо изтощава руските системи за противовъздушна отбрана. На бойното поле Украйна е унищожила повече от половината от целия руски флот от танкове, бойни машини на пехотата, бронетранспортьори и артилерия.

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Европа не може да разчита на по-опитни военни от украинците

Още: "Rail Baltica" в действие, ако Русия нахлуе в Прибалтика: Първите 72 часа са критични

Днес Украйна разполага с втората по големина армия в Европа след Русия - приблизително 900 000 войници. Тези опитни войници изпълняват основната мисия на НАТО - защита от руската агресия - от 2014 г. насам. Украинските войски разбират по-добре от всеки друг естеството на съвременната руска война и новата реалност на войната с дронове.

Украинските военни са по-опитни в използването на оръжия на НАТО, отколкото самото НАТО. Работейки с разнообразен набор от западни системи, те знаят точно кое е наистина ефективно на фронтовата линия и кое не. Те трябваше да намерят практически решения и заобиколни пътища, когато оръжията на НАТО се оказаха по-малко ефективни от очакваното.

Украйна бързо развива собствена отбранителна индустрия, специално проектирана да противодейства на Русия. Европейски отбранителни компании, включително производители на дронове, вече откриват клонове в Украйна, въпреки продължаващата война.

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Пакт за сигурност - нападение срещу някоя балтийска държава Украйна да счита за нападение срещу себе си

Още: ГУР взриви руски влак с гориво. Беларус се готви за учението, което може да е старт на руска война срещу Прибалтика (ВИДЕО)

Как може официално да се закрепи ролята на Украйна в отбраната на Европа? Първата стъпка може да бъде предоставянето на Киев на статут на гарант за сигурността за балтийските държави.

Така с този пакт Украйна би могла да се ангажира с твърда гаранция за сигурност, като руско нападение срещу една от балтийските държави ще се счита за нападение срещу самата Украйна. Такава гаранция може да бъде предложена след края на активната фаза на войната, когато Украйна ще може да отдели ресурси за отбраната на балтийските държави.

На практика Украйна би могла да се ангажира да изпрати войските си за съвместната отбрана на балтийските държави редом с НАТО. Пактът може също да предвижда доставка на оръжие, боеприпаси, логистична подкрепа и споделяне на разузнавателна информация. Отделно споразумение с Полша би осигурило транзита на украински войски и военно оборудване до балтийските държави.

След края или стабилизирането на настоящата война, украински части могат да бъдат разположени в Естония, Латвия и Литва, съвместно с войските на НАТО. Украинските войски с боен опит могат да обучават балтийските сили. Шведската островна база Готланд също може да бъде използвана за разполагане на украински войски и съхранение на оръжия.

Още: Една седмица мотаене от НАТО и Естония ще е превзета. Ще е ред на Литва

С този пакт Украйна може да си запази правото да нанесе директен удар върху Русия, ако тя атакува някоя от балтийските държави. Това несъмнено би предизвикало спорове, но по същество това не би се различавало от принципа на колективна отбрана, залегнал в член 5 на НАТО. Основното е, че това би усложнило значително руското военно планиране и би увеличило разходите на Москва за всяка потенциална атака.

Ползите за Украйна

Дори такъв едностранен пакт за сигурност би имал няколко предимства за Украйна, смята Фредрик Веслау.

Първо, това би подчертало, че Украйна не е потребител, а доставчик на сигурност. Тази промяна във възприятието е особено важна, като се имат предвид мненията на Запад, включително в САЩ, че Украйна е неблагодарен получател на военна помощ. Такъв пакт би показал, че подкрепата за Украйна не е акт на благотворителност, а въпрос на европейска сигурност.

Още: Русия има 15 сценария за военни конфликти до 2045 г. и бърза да приключи с Украйна

Второ, това би засилило позицията на Украйна в европейската архитектура на сигурност и би демонстрирало ключовата ѝ роля в бъдещите отбранителни структури. Това може да е първата крачка в създаването на други регионални отбранителни съюзи между Украйна и напреднали европейски държави, включително скандинавските страни. Заедно с НАТО, бъдещата европейска система за сигурност би могла да бъде мрежа от допълващи се регионални съюзи.

Трето, пактът би изисквал включването на Украйна в планирането на отбраната на НАТО за балтийските страни. Това би задълбочило действителната ѝ интеграция в Алианса и би подобрило оперативната съвместимост.

Четвърто, подобен ход би изненадал Кремъл и би поставил Русия в неизгодно положение.

Още: Русия може да превземе балтийските страни за 7 дни, реакцията на НАТО ще се забави