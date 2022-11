Европарламентът изготви резолюцията за обявяване на Русия за спонсор на тероризма

Бившият премиер на Литва и настоящ евродепутат от ЕНП Андриус Кубилиус разкри основната част от текста, която гласи: „Европейският парламент /.../ признава Русия за държава, спонсорираща тероризма, и за държава, която използва терористични средства“.

„След 4 часа преговори между политическите групи в ЕП бе постигнато съгласие по текста“, добави той в публикация в Twitter-профила си.

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.