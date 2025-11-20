Европейската комисия е предложила увеличение на допълнителните пенсии, съобщават от пресцентъра на комисията. Предложен е пакет от мерки, като целта е да допълни, а не да замени публичните пенсии, които са в основата на пенсионните системи във всички държави членки.
"С оглед на демографските промени и динамиката на пазара на труда, които изискват адаптиране на пенсионните системи, допълнителните пенсии могат да помогнат на гражданите да постигнат по-диверсифициран пенсионен доход, като повишат финансовата сигурност и стабилност при пенсиониране. Те могат да допълват дохода от общественото пенсионно осигуряване, който в много случаи няма да бъде достатъчен за поддържане на подходящ стандарт на живот, особено сред уязвимите хора", отбелязва ЕК и добавя, че разликата при мъжете и жените в пенсиите в 24,5 %.
От Комисията уточняват, че целта на предложените мерки е да се засили както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсии и изтъква, че инициативите изцяло зачитат правомощията на държавите членки да организират и разработват своите национални пенсионни системи, както и автономността на социалните партньори, когато те отговарят за създаването и управлението на пенсионните схеми.
Още: Първи резултати от харчовете на властта: ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Снимка: Getty images
Каква е идеята?
Предложението на Комисията включва:
Още: Парите ни да работят за самите нас: КФН подкрепя мултифондове и пенсионни инвестиции в инфраструктура
- Препоръка относно системите за проследяване на пенсиите, пенсионните информационни табла и автоматичното включване в схеми за допълнително пенсионно осигуряване;
- Законодателно предложение за изменение на Директива II за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО);
- Законодателно предложение за изменение на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО).