Европейската комисия е предложила увеличение на допълнителните пенсии, съобщават от пресцентъра на комисията. Предложен е пакет от мерки, като целта е да допълни, а не да замени публичните пенсии, които са в основата на пенсионните системи във всички държави членки.

"С оглед на демографските промени и динамиката на пазара на труда, които изискват адаптиране на пенсионните системи, допълнителните пенсии могат да помогнат на гражданите да постигнат по-диверсифициран пенсионен доход, като повишат финансовата сигурност и стабилност при пенсиониране. Те могат да допълват дохода от общественото пенсионно осигуряване, който в много случаи няма да бъде достатъчен за поддържане на подходящ стандарт на живот, особено сред уязвимите хора", отбелязва ЕК и добавя, че разликата при мъжете и жените в пенсиите в 24,5 %.

От Комисията уточняват, че целта на предложените мерки е да се засили както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсии и изтъква, че инициативите изцяло зачитат правомощията на държавите членки да организират и разработват своите национални пенсионни системи, както и автономността на социалните партньори, когато те отговарят за създаването и управлението на пенсионните схеми.

Снимка: Getty images

Каква е идеята?

Предложението на Комисията включва:

Препоръка относно системите за проследяване на пенсиите, пенсионните информационни табла и автоматичното включване в схеми за допълнително пенсионно осигуряване;

Законодателно предложение за изменение на Директива II за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО);

Законодателно предложение за изменение на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО).