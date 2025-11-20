"Свобода за политическите затворници": Протести срещу арестите на Коцев и Барбутов в цялата страна (НА ЖИВО)

"Продължаваме промяната" организира протести в защита на кмета Благомир Коцев в София, Пловдив и Варна. Недоволството преминава под мотото "Свобода за политическите затворници". Организаторите на протеста не са съгласни със задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и продължаващия съдебен процес срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Според протестиращите, проточващите е съдебни процеси са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. По време на протеста заради нарастващият протест се наложи да бъде спряно движението по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков". Протестът е подкрепен и от депутати от "Демократична България" - коалиционният партньор на " Продължаваме промяната.

"Има смисъл да сме тук. В продължение на пет месеца тези хора са в затвора и системата се опитва да ги смачка. Опитали са да ги вкарат в малки стаи с престъпници, държали са ги до вчера на 11 градуса температура, в карцер. Представяте ли си в този ужас, те си пускат телевизора и виждат вас - пълен площад с хора, които казват "Не, няма да ви забравим". Да, ние сме с вас, ето затова си заслужава", заяви пред събралите се Кирил Петков.