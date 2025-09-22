Войната в Украйна:

22 септември 2025, 14:50 часа 140 прочитания 0 коментара
Фалшиво ли е нарушаването на въздушното пространство на Естония? Полша готова да сваля обекти

Русия днес обвини членуващата в НАТО Естония, че твърденията ѝ, че руски изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство, са фалшиви. От Кремъл заявиха, че Талин се опитва да засили напрежението, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Естония заяви в петък, 19 септември, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство без разрешение и са останали в него 12 минути, преди да бъдат накарани да се оттеглят.

На въпрос за коментар говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не е чувала дали Естония има доказателства, които да подкрепят обвиненията ѝ. "Нашето министерство на отбраната категорично отхвърли тези заявления. Освен това в заявлението на нашите военни беше дадена връзка със средствата за обективен контрол. Нито веднъж не чухме заявления от естонците, че имат данни от средствата за обективен контрол. Затова и подобни думи се смятат за празни, неоснователни и продължаващи линията за засилване на напрежението", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС. Нашите военни действат строго в рамките на международните правила, включително засягащите полетите", подчерта той.

Полша е готова да сваля обекти

Също днес премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че страната му е готова да сваля обекти, нарушаващи нейното въздушно пространство. Туск все пак призова към предпазливост, когато нарушенията не са ясни, предаде "The Guardian". "Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато нарушават нашата територия и прелитат над Полша – по този въпрос няма абсолютно никакво обсъждане", заяви Туск на пресконференция.

"Когато имаме работа със ситуации, които не са напълно ясни, като например неотдавнашния полет на руски изтребители над платформата "Петробалтик" – но без никакво нарушение, защото това не са наши териториални води – наистина трябва да се помисли два пъти, преди да се вземе решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликта", добави той.

Туск заяви още, че трябва да бъде сигурен, че Полша няма да остане сама, ако конфликтът започне да ескалира, подчертава Ройтерс. "Трябва да съм абсолютно сигурен... че всички съюзници ще се отнесат към това по същия начин, по който го правим ние", каза той, цитиран от bTV.

Яна Баярова
Естония Полша Русия Доналд Туск Дмитрий Песков война Украйна
