Фалшиво ли е нарушаването на въздушното пространство на Естония? Полша готова да сваля обекти

Русия днес обвини членуващата в НАТО Естония, че твърденията ѝ, че руски изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство, са фалшиви. От Кремъл заявиха, че Талин се опитва да засили напрежението, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Естония заяви в петък, 19 септември, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство без разрешение и са останали в него 12 минути, преди да бъдат накарани да се оттеглят.

Russia has denied Estonia’s claim that three Russian MiG-31 jets entered its airspace for 12 minutes, accusing Tallinn of trying to escalate tensions without providing evidence.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow hadn’t seen any proof backing Estonia’s accusation and… — India Today Global (@ITGGlobal) September 22, 2025

Още: Докато Тръмп бърбори, Русия притиска Украйна с различен военен подход и следващо поколение дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

На въпрос за коментар говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не е чувала дали Естония има доказателства, които да подкрепят обвиненията ѝ. "Нашето министерство на отбраната категорично отхвърли тези заявления. Освен това в заявлението на нашите военни беше дадена връзка със средствата за обективен контрол. Нито веднъж не чухме заявления от естонците, че имат данни от средствата за обективен контрол. Затова и подобни думи се смятат за празни, неоснователни и продължаващи линията за засилване на напрежението", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС. Нашите военни действат строго в рамките на международните правила, включително засягащите полетите", подчерта той.

Още: Естония за руските изтребители: Бяхме готови да използваме сила

Полша е готова да сваля обекти

Снимка: Getty Images

Също днес премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че страната му е готова да сваля обекти, нарушаващи нейното въздушно пространство. Туск все пак призова към предпазливост, когато нарушенията не са ясни, предаде "The Guardian". "Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато нарушават нашата територия и прелитат над Полша – по този въпрос няма абсолютно никакво обсъждане", заяви Туск на пресконференция.

.@NATO member Poland will not hesitate to shoot down objects that violate its airspace and pose a threat, but will take a more cautious approach to situations that are less clear-cut, PM Donald Tusk [@donaldtusk] said. pic.twitter.com/eCwKU73ZZx — TVP World (@TVPWorld_com) September 22, 2025

Още: Ще защитят ли САЩ съюзниците от източния фланг, ако Путин ескалира? Отговорът на Тръмп (ВИДЕО)

"Когато имаме работа със ситуации, които не са напълно ясни, като например неотдавнашния полет на руски изтребители над платформата "Петробалтик" – но без никакво нарушение, защото това не са наши териториални води – наистина трябва да се помисли два пъти, преди да се вземе решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликта", добави той.

Туск заяви още, че трябва да бъде сигурен, че Полша няма да остане сама, ако конфликтът започне да ескалира, подчертава Ройтерс. "Трябва да съм абсолютно сигурен... че всички съюзници ще се отнесат към това по същия начин, по който го правим ние", каза той, цитиран от bTV.