Унищожена контрабанда: Над 14 млн. цигари и половин тон тютюн

22 декември 2025, 13:22 часа 279 прочитания 0 коментара
В митницата в  Бургас изгориха над 14 милиона контрабандни цигари и 486 кг тютюн за пушене, съобщиха от Агенция "Митници". Стоките са били открити при митнически проверки на пунктовете "Капитан Андреево", "Лесово" и "Малко Търново" през миналата и тази година. По време на последната процедура, осъществена на 16-и и 17 декември т.г., са унищожени близо пет милиона къса цигари и 127 кг тютюн за пушене. Те са открити в превозни средства, укрити сред декларирания товар или личен багаж, както и във фабрични кухини и специално изградени тайници. Изделията не са носели български акцизен бандерол, направен е опит да бъдат внесени нелегално през държавната граница от Турция.

Засилени митнически проверки

Снимка Агенция Митници

Митническите органи продължават да осъществяват интензивни проверки, за да предотвратят нелегалния трафик на акцизни стоки и да гарантират спазването на законовите изисквания в България, допълниха от митническата агенция.

БТА припомня, че в началото на този месец на митнически пункт "Капитан Андреево" при проверки бяха задържани 166 800 къса (8340 кутии) контрабандни цигари.

В един от случаите, на 8 декември, в товарен автомобил с турска регистрация, превозващ мебели, бяха открити 93 400 къса цигари. В другия случай, на 12 декември, митничари откриха 73 400 къса цигари в микробус, влизащ в страната от Турция.

Спасиана Кирилова
Агенция Митници контрабандни цигари нелегални цигари Унищожение
