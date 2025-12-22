Нана Гладуиш отново се завърна в "Съдебен спор"

Любимата за много зрители бивша водеща на предаването "Съдебен спор" - Нана Гладуиш, отново зарадва почитателите си, като се появи в един от последните за тази година епизоди на предаването. Тя се включи с видео, като изненада зрителите и направи равносметка за себе си и това, което е преживяла през изминалите 12 месеца. Нана накратко разакза за многобройните си пътувания и подчерта за неприятни случки, за които ви споделихме по-рано.

"Една година, изпълнена с премеждия", това е заключението на Нана за личната ѝ година.

Още: Нана Гладуиш сподели за най-голямата си загуба и чудото на живота

Вече съм зрител на "Съдебен спор"... Откакто се разделих с предаването, не сте спирали да ми липсвате - и колегите, и зрителите. Винаги, когато съм заставала пред камера и съм говорила, винаги съм чувствала вашето присъствие. И сте ми били в главата с лица, истории и всичко, което носите. Някак си усещах вашата енергия, емоция и обич.

За последните две години, живеейки на няколко места, разбрах една истина - че всъщност няма значение на колко места живееш, няма значение колко къщи или пари имаш. За да си щастлив, понякога наистина е нужно малко. И понякога дори е нужно да ти е малко скучно, да влезеш в битовизма, без да ти се случва нищо кой знае какво, но ти е комфортно топло - сред хора, които познаваш. Това ти дава сигурност, спокойствие и много обич."

Още: Обезобразиха лицето на Нана Гладуиш, прибира се в България (ВИДЕО)

За Жоро Игнатов и екипа на "Съдебен спор"

"А на теб, Жоро, искам да ти кажа, че наистина много ми липсваш, че си един от най-изключителните хора, които съм срещала и с които съм работила, но най-вече, които станаха огромна част от моя живот. Обичам те, като приятел, като човек, като същество, което носи една ценност и справедливост, които аз толкова много търся също като теб. Липсваш ми. Обичам те безкрайно, ценя всички останали от екипа".