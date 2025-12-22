Лайфстайл:

Дойде ли голямата киберкриза: Хакерска атака срещу ключово министерство във Франция

Дойде ли голямата киберкриза: Хакерска атака срещу ключово министерство във Франция

За хакерска атака срещу вътрешното министерство на Франция съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde.Става дума за две изключително чувствителни бази данни: базата данни за криминални досиета и досието за издирвани лица, което съдържа по-специално досиетата „S“. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес обаче уверява, че на този етап „не са извлечени милиони точки от данни“. Заподозрян беше арестуван вечерта в сряда, 17 декември.

Кибератаката идва само месеци след като Френската национална агенция за сигурност на информационните системи (ANSSI) проведе учение при голяма киберкриза в помещенията на Campus Cyber.

Предназначено да подготви страната за голяма киберкриза, учението е с безпрецедентен мащаб във Франция и вероятно в света: хиляда организации (компании, общности и др.) и приблизително 5000 участници в цяла Франция трябва да реагират едновременно на кризисен сценарий, който се очаква да се развие през деня. ОЩЕ: Франция се готви за голяма кибератака 

Зов за събуждане

Макар да не създаде голяма киберкриза - скорошната кибератака, която предостави достъп до френски криминални досиета, отвори дискусия в обществото, а френската медия смята, че тя трябва да послужи като зов за събуждане.

Според изданието тя принуждава всички да преразгледат въпрос, който дълго време е бил държан настрана: в едно напълно дигитално общество, все още ли е законно да се съхраняват индивидуални съдебни данни?

Френската държава е изградена около полицейската памет. Разузнавателни досиета, криминални досиета, административни регистри: събирането на информация, свързана с лица, замесени, осъдени, заподозрени или дори просто разпитани, е институционализирано. Първоначалната цел беше ясна: да се информира разследването на обвиняемия и да се позволи на съдията да съобрази присъдата с индивида.

Но това, което някога беше периферен информационен инструмент, се превърна в разрастваща се система. Малко взаимодействия между гражданин и държавата сега не оставят трайна, понякога незаличима, следа в базата данни. Взети поотделно, всеки от тези файлове служи за специфична цел; взети заедно, те образуват траен административен запис. ОЩЕ: Хакерска атака срещу съдебната система на Сърбия

