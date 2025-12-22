Два руски изтребителя станаха фойерверки за Нова година, дронове спряха руски щурм на магарета (ВИДЕО)

В нощта на 20 срещу 21 декември 2025 г. на руско военно летище близо до Липецк избухна пожар - пламъци обхванаха два вражески изтребителя Су-30 и Су-27. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), като добавя, е пожарът е резултат от негова операция.

Резултатът, според ГУР - "и двата военни самолета на агресора бяха изведени от строя".

Общата стойност на двата засегнати изтребителя, които Русия използва във войната срещу Украйна, достига до 100 милиона долара.

Още: Изтребител Су-30 се разби в Русия (ВИДЕО)

"Су-27 и Су-30 с бордови номера "12" и "82" бяха изгорени благодарение на внимателна подготовка, хладнокръвие и професионализъм. Планирането на специалната операция на летището близо до Липецк отне две седмици. Проученият маршрут на патрулиране и график за смяна на караула позволи проникване незабелязано във военния обект на държавата-агресор и удар точно в защитния хангар за самолети", казва ГУР с уточнение, че агентите му са успели да избягат безпрепятствено.

Междувременно, украинският телеграм канал Exilenova_plus публикува видеокадри от опит за атака на руски войници на гърба на магарета. Украински дронове бързо спират това - за съжаление, с цената на живота на магаретата.

"Second army in the world... storming treelines on donkeys."



These poor animals are being dragged into Russia's imperial delusions. pic.twitter.com/fN9o69k3YV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2025

Още: Русия загуби четвърти военен самолет от началото на годината