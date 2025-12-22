Нови правила: Край на свободното пътуване до Великобритания

От февруари 2026 г. граждани на 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция) няма да могат да пътуват до Обединеното кралство без предварително одобрение, сочи официална позиция на британските власти.

Въпросните посетители, които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване (ETA - Electronic Travel Authorisation) от 25 февруари 2026 г. Това е ключова стъпка към дигитализация на имиграционната система и въвеждане на безконтактна граница в бъдеще.

Всички ще трябва да имат издадено разрешение

Всички пътуващи до Великобритания ще трябва да имат цифрово разрешение – чрез ETA или eVisa. Превозвачите ще проверяват документите преди всяко пътуване.

По време на въвеждането на ETA изискването не беше прилагано стриктно, за да се даде достатъчно време на посетителите да се адаптират към новото правило. Това е същият подход, който използваха и други държави като САЩ и Канада при въвеждането на своите схеми за пътуване.

От старта на ETA през октомври 2023 г. над 13,3 млн. посетители са кандидатствали успешно. Сега ETA е основно условие за пътувания, включително при транзит и преминаване през британска паспортна проверка.

Източник: iStock

"ETA ни дава по-големи възможности да идентифицираме хората, които представляват заплаха, и ни осигурява по-пълна картина на имиграцията. Мярката е полезна и за пътуващите. Дигитализацията на имиграционната система осигурява по-гладко пътуване за милионите хора, които посрещаме всяка година", заяви инистърът по миграцията и гражданството Майк Тап.

Има такса за кандидатстване

Кандидатстването за ETA става през официалното приложение и струва 16 паунда (18,31 евро). Повечето отговори идват автоматично в рамките на няколко минути, но се препоръчва всеки желаещ да посети Острова да си предвиди до 3 работни дни заради случаите, които изискват допълнителна проверка.

Гражданите на Великобритания и Ирландия (включително със двойно гражданство) не се нуждаят от ETA. Властите в Лондон препоръчват на британските граждани с двойно гражданство да носят валиден британски паспорт или сертификат, за да избегнат проблеми с качването на самолет от 25 февруари 2026 г.