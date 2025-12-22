КС ще гледа дело за отхвърленото от НС искане на Радев за референдум за еврото

Конституционният съд (КС) образува днес конституционно дело №21/2025 г. по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание за неприемане на Решение за отхвърляне на предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“, внесено от Президента на Република България на 12 май 2025 г., гласувано на 03.12.2025 г., обнародвано в ДВ бр. 104/2025 г. Докладчик по делото е съдия Атанас Семов. Това съобщават на страницата на КС в интернет.

С колко гласа отхвърлиха референдума

Припомняме, че в началото на декември, само 28 дни преди фактическото въвеждане на еврото, парламентът окончателно отхвърли предложението на президента Румен Радев за референдум.

Снимка БГНЕС

При окончателното гласуване 81 депутати подкрепиха предложението, 135 бяха "против", а трима се въздържаха. Подкрепа дадоха "Възраждане", ИТН, АПС, МЕЧ, "Величие" и един депутат от БСП, докато против гласуваха ГЕРБ, ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало" и БСП.

При първото гласуване един народен представител от ГЕРБ подкрепи предложението, но промени вота си при прегласуването.

Никой от президентството не дойде

До обсъждане се стигна след определение на Конституционния съд, който постанови, че Наталия Киселова, тогавашният председател на НС, неправомерно е отказала да внесе предложението за гласуване.

Припомняме още, че представител на президентската институция не се появи, за да представи мотивите преди окончателното гласуване в зала. Въпреки многократните опити за контакт и трите почивки, обявени до 11:20 ч., в залата не пристигна никой от президентството.

След остри спорове в зала, предложението на Радев бе отхвърлено. Възраждане разпънаха в залата транспарант с надпис рещу еврото, но разсмяха залата, защото в надписа имаше грешка. В следващите дни от “Възраждане“ започнаха събиране на подписи с цел сезиране на КС.

