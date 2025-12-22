Провал на проекта за нови 3D радари с Франция и механизма SAFE за България

Проектът за нови трикоординатни радари с Франция претърпява провал, а причината - липсата на нов бюджет на практика ще направи невъзможно сключването и плащането на договори, става ясно от публикация на председателя на парламентарната Комисия по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Той пояснява, че ако договорът бъде подписан през 2026 г., България ще е изпуснала слотовете за производство, а това ще доведе до забавяне с години.

"Пропада и доставката на нови брегови ракетни комплекси", казва Христо Гаджев. Предупреждението на Съединените щати изтича през февруари следващата година. "При удължителен бюджет и служебно правителство няма как да се сключи договор и той е с въпросителна. Съответно ще трябва да искаме и нова оферта, която вече ще е с по-висока цена и забавяне във времето", предупреждава Гаджев.

И по механизма за отбрана

"Проектите по SAFE също са почти пред провал, въпреки че българският план е отличен от ЕК. SAFE все пак е заем, който трябва да бъде одобрен от НС до месец май 2026. При избори края на март, вероятността новото НС да го свърши през април е нищожна. Дори и да се случи по-късно през годината пак се изпускат слотове за доставки преди 2030, което пък не е позволено от регламента", пише още той.

Според Гаджев, предложението на Асен Василев от ПП-ДБ за индексация на заплатите, без да се увеличат приходите, може да бъде покрито само ако се отрежат бройки от предвидените за назначаване през 2026 година нови хиляда военнослужещи. Председателят на Комисията за отбрана казва, че това е "страхотен подарък" за Митрофанова - руският посланик у нас и е бил направен от лидерите на ПП-ДБ Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Министерството на отбраната до момента не е коментирало публикацията на Христо Гаджев.

