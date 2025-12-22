Трафикът за празниците в цифри: АПИ с мерки и важен призив към шофьорите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) очаква засилен трафик на изходите на столицата и по автомагистралите на България по повод голямото пътуване за Коледа. Пътната агенция е въвела организация за улеснение на потока и апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, става ясно от съобщение до медиите.

Трафикът в цифри

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа. Най-много около 35 000 превозни средства се очаква да бъдат по АМ „Тракия“.

Следват около 20 000 по магистралите „Хемус“ и "Струма“. Най-малко трафик се очаква по АМ „Европа“, където пътната агенция прогнозипа, че ще преминат 10 000 автомобила.

Организацията

За повишаване на безопасността на движението при очаквания интензивен трафик на 23 декември, от 14 ч. до 20 ч. ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ - по цялата им дължина, и по АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч за превозните средства, излизащи от София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления, когато много хора тръгват на път, като се ограничат предпоставките за инциденти поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На АМ „Тракия“ в участъка от п. в. „Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. „Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10 ч. и 20 ч. ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Във вторник и сряда ще се осигурят две ленти в посока "Кулата" и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

Снимка: БГНЕС

Съвети към шофьорите

Необходимо е шофьорите да тръгват на път с изправни автомобили, готови за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите се следят постоянно от пътните управления и пътноподдържащите дружества и се предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали и работата на почистващата техника.