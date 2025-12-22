Габриела и Красимир, обвинени за жестокост над животни, остават зад решетките

Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни, остават зад решетките, реши съдът. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година. Те могат да обжалват решението. Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари.

Крисимир каза, че днес има рожден ден и иска да го пуснат, а Габриела беше много притеснена с треперещи ръце тук в съдебната зала.

Те поискаха делото да се гледа при закрити врата, заради интимни подробности. Те са използвали тези видеа за създаване и на порнографско съдържание. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост.

След като случая стана публично достояние, още при техните арести, имаше протести, масово недоволство, както и беше променен Законът за насилие на животни и завишени наказанията.