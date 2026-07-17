Войната в Украйна:

Кремъл към Тръмп: Никога не сме се месили във вътрешните работи на друга държава!

17 юли 2026, 16:36 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Кремъл към Тръмп: Никога не сме се месили във вътрешните работи на друга държава!

Кремъл обяви на 17 юли, че „категорично“ отхвърля заключенията на американските разузнавателни служби относно предполагаемите усилия на Русия да се намеси в американските избори. В 25-минутна реч в Белия дом ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп отново се опита да породи съмнения относно честността на изборния процес в страната, като заяви, че той е уязвим към манипулации и намеса от чужди сили като Китай, Иран и Русия.

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Републиканецът обяви разсекретяването на документи на американските разузнавателни служби, в които се очертават възможностите, с които разполагат чуждестранни правителства „да компрометират изборната инфраструктура на САЩ“.

В отговор на тези твърдения говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че „Русия никога не се е намесвала във вътрешните работи на други държави“, явно забравяйки, че режимът на диктатора Владимир Путин води агресивна война в съседна Украйна вече пета година.

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„И очакваме никой да не се опитва да се намесва в нашите“, допълни Песков по време на ежедневния си брифинг в петък, цитиран от The Moscow Times.

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Песков заяви, че Тръмп цитира „непотвърдена и неподкрепена с доказателства информация“ от американските разузнавателни агенции, и твърди, че американските разследвания за руска намеса в изборите не са установили никакви нарушения.

И Китай отхвърли твърдението на Тръмп

Китай също отхвърли твърдението на Тръмп - то било „напълно измислено и злонамерено клеветничество“, по думи на властите в Пекин.

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Противниците на Тръмп заявиха, че изявлението му в четвъртък е опит да се породи объркване преди междинните избори през ноември, които биха могли да доведат до тежка загуба за републиканците. Причината - войната в Иран и икономическите проблеми оказват негативно влияние върху рейтинга на одобрение на американския президент.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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