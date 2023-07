Финландски министър изсвири на виолончело "Червена калина" в чест на украинците (ВИДЕО)

"Финландия ви подкрепя. Украйна ще победи", гласи текстът на английски, а видеото завършва с изречение на украински - "В памет на онези, които дадоха живота си за свободата“.

500 days of unprovoked aggression, countless war crimes, lost futures - but also of encouraging success. Ukraine fights for its independence, but also for Europe’s.



Finland stands by you, today and tomorrow.



В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу. pic.twitter.com/P5D9WpPH39