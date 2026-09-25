Кабинетът "Радев":

КНДР предупреди: Южна Корея ще се превърне в цел на удари

25 септември 2026, 6:15 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
КНДР предупреди: Южна Корея ще се превърне в цел на удари

Северна Корея заяви в петък, че Южна Корея ще се превърне в мишена за ответен удар, ако служи за колективната отбрана, ръководена от САЩ, съобщи държавната информационна агенция KCNA. В коментар на KCNA Кан Чол Су - представен като директор на отдел в Института за изследване на вражеските държави - обвини Вашингтон, че превръща съюзника си Южна Корея в база за постигане на глобална хегемония и я използва като плацдарм за първоначално разгръщане на сили при конфликти в чужбина. Още: КНДР отхвърли международните призиви за ядрено разоръжаване

И Пхенян готви ответни мерки

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Кан се позова на изказвания на командващия американските сили в Южна Корея, представящи страната като ключов център на колективната отбрана, и разкритикува съвместните военни учения и разполагането на американски сили.

В коментара се посочва, че Пхенян е подготвил ответни мерки и безпощадно ще смаже всякакви заплахи за сигурността си.

Командването на американските сили в Южна Корея не отговори незабавно на запитване за коментар. Съединените щати поддържат контингент от около 28 500 военнослужещи в Южна Корея с цел възпиране на евентуална агресия от страна на Северна Корея.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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