Десетки арестувани на протест срещу Нетаняху в Ню Йорк (ВИДЕО)

Най-малко 30 души, сред които актьори и политици, бяха арестувани по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху преди изказване му в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Сред задържаните бяха носителката на награда "Оскар" Сюзън Сарандън, носителката на награда "Еми" Хана Айнбиндер, актрисата Синия Никсън, кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе, както и Челси Манинг.

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"Това, което се прави в Газа - унищожаването на цяло едно общество, от наше име и с парите от нашите данъци, е наша отговорност да се противопоставим, а Нетаняху няма право да използва трибуната на ООН, за да оправдае тези зверства", заяви Мание Морадиан, 50-годишна преподавателка в университет с ирански и еврейски произход, която участваше в протеста.

WATCH: Several protesters, including US actress Susan Sarandon, are detained in New York during a protest organized by the group Jewish Voice for Peace, as several demonstrations are held across the city during Israeli PM Benjamin Netanyahu's visit to the UN General Assembly.… pic.twitter.com/3CKvgo7FAe — Arab News (@arabnews) September 24, 2026

По време на Общото събрание на ООН Нетаняху защити действията на Израел в региона, като се опита да противодейства на нарастващата международна изолация в навечерието на парламентарни избори, които би могъл да загуби, а десетки делегати напускаха залата при началото на негово изказване.

Протестът беше организиран от "Еврейски глас за мир" - еврейска активистка група, която подкрепя палестинците. Около 200 души се събраха пред сградата на ООН, облечени в еднакви бели тениски с надписи "Финансирайте хората, а не бомбите", "Не на войната" и "Свобода за Палестина".

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Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация. И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси. През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.