Илиян Василев разнищи Слави Василев заради износа на горива: Не е добра идея да парадираш с богатство и власт

"Е, добре. Този юнак не знае ли, че преди изобщо да си отвори устата по тема като горивата, трябва да е абсолютно наясно с правилата за конфликт на интереси? Когато един народен представител участва в обсъждане, изказване или гласуване по въпрос, от който може да възникне частен интерес за него или за свързани с него лица, законът изисква този интерес да бъде деклариран. Това не е формалност. Това е минимумът политическа хигиена, когато говориш за бизнес за милиарди". Думите са на бившия ни посланик в Русия Илиян Василев и могат да бъдат прочетени в личната му страница във Facebook - те са насочени срещу депутата от "Прогресивна България" (ПБ) Слави Василев, който преди формацията на Румен Радев да дойде на власт, се изявяваше като анализатор по телевизионните студиа и горещо бранеше експрезидента и сегашен премиер.

Конкретно сега Илиян Василев визира забраната за износ на горива, която беше набързо свалена в средата на седмицата. Разследващият сайт Bird.bg обърна внимание, че Слави Василев има интерес от решението - заради фирма "Ийст Петролеум" ЕООД, регистрирана през януари 2025 г. като еднолична собственост на Слави Василев. Василев я прехвърля на баща си Васил още през януари, 2025 година, показва справка в Търговския регистър.

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"Ако беше по-умен - или ако беше получил добър съвет от родителите си - щеше да знае, че в България никак, ама никак не е добра идея да парадираш с богатство и власт. Особено във времена на поскъпване на основна стока като горивото. Защото засяга всички и особено най-бедните. А те, как обичат такива родени със сребърни лъжици в устата номенклатурни деца, нямам думи", продължава Илиян Василев.

"Точно това ще им изяде главата - не само политиката, а забравянето как изглеждат отстрани. И липсата на елементарно смирение в трудни дни", предупреждава бившият ни посланик в Русия.

Илиян Василев обаче признава, че вдигането на забраната за износ на горива не е неразумна стъпка. Трябвало обаче да става с ясни правила, да има контрол и да се знае какво правим при недостиг. "Въпросът е: „Как да разрешим износа, без при следващия външен шок България да остане без достатъчно горива?“ Това се нарича управление на риска. А не парад на суетата на разглезените", добавя той - ОЩЕ: Слави Василев: Останалите партии не могат да припарят до нас - влизат в пленарната зала с наведени глави