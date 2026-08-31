"Необходимо е да ударим" с ядрено оръжие в Украйна: Пак руска заплаха, на която най-видният Z-канал се противопостави (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес нашата армия се движи напред. Това ме радва. Нанасяме съкрушителни удари по инфраструктурата на врага. Това също е добре. Но, по мое мнение, трябва да удряме по-силно. И не само по мое мнение – трябва да ударим така, че врагът да разбере, че е длъжен да капитулира. Има дискусии дали можем да използваме тактически ядрени оръжия. Не "можем" да използваме – в случай на необходимост сме длъжни да ги използваме. За това говорим". Това заяви Алексей Журавльов, руски депутат и по-важното, зам.-председател на комисията по отбрана на Думата, долната камара на руския парламент.

Журавльов стигна дотам да се оплаква, че всички бивши съветски републики живеели по-добре от Русия, без обаче да посочва кой е отговорен за това, а само настоя: И как почнаха да се отнасят към нас? Руският депутат използва и нецензурен език: Американците като хвърлили две ядрени бомби по Япония, японският премиер само дето не почнал да им целува ... и слагал цветя на гроба на пилота, който хвърлил бомбите (бел. ред. - всъщност, през март 2026 година японският премиер Санае Такаичи постави цветя пред Гроба на незнайния воин в националното гробище в Арлингтън, докато американският пилот Чарлз Суини, които хвърля ядрените бомби по Япония, е погребан в Националното гробище в Масачузетс). "Необходимо е да ударим. Трябва да ударим. И няма какво да го обсъждаме", завърши Журавльов.

🚨 BREAKING: Calls in Russia for a nuclear strike



“We are obliged to use tactical nuclear weapons and force the enemy to capitulate,” MP Zhuravlyov said. pic.twitter.com/ORzp2v4OS4 — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026

Информационна, а не ядрена война

"Трябва да изясним едно нещо – Русия е много добра в информационната война. Русия иска ние, европейците, да дискутираме: Ще ескалира ли Руската федерация, ще използва ли ядрени оръжия, ще атакува ли НАТО? Не, няма (да използва ядрени оръжия). Говорих с китайския външен министър това лято и повдигнах въпроса и той заяви: "Никога няма да го позволим". Това е доста добър инструмент на сдържане". Думите са на финландския президент Александър Стуб, който говори пред германския таблоид Bild:

Finland’s President Alexander Stubb on Russia:



Russia will not use nuclear weapons.



I had the Chinese foreign minister visiting me, and I raised the issue with him. He said, “We will never allow that to happen.”



I think that’s a pretty good deterrent.



Source: BILD pic.twitter.com/uAqDPVQI9k — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

В това отношение си заслужава да се види и публикация на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук - явна информационна връзка с Кремъл. В публикацията пише дословно: "Дори от военна гледна точка, използването на ядрени оръжия срещу така наречената Украйна не е особено практично", след като има обяснение колко много видове ракети и дронове вече са на разположение и как те вършат същата работа за блокиране и унищожаване на разнообразен ресурс на Украйна, каквато биха свършили тактически ядрени оръжия. Имало и цели, които не могат да бъдат поразени с ракети и дронове, обаче те щели да устоят и на ядрен удар - защото са строени още по времето на СССР, добавя "Рибар", който буквално с досада казва, че мине се не мине и някой руски генерал почва да говори за ядрен удар по Украйна.

Финландският държавен глава призна, че не може 100% да се каже, че Русия няма да атакува НАТО – не може да си 100% сигурен за каквото и да е на този свят, но на този етап не се вижда как това ще стане. Руската армия е "вързана" в Украйна, дава повече жертви, отколкото набира месечно. "Имат все по-малко и по-малко войници в по-сложен свят – затова не виждам как ще се мобилизират на два фронта", добави той, с разяснение, че всеки месец между 30 000 и 35 000 руски войници умират или биват толкова тежко ранени на фронта в Украйна, че не могат повече да се бият, докато новите войници, които се вливат в редовете на руската армия, са около 27 000. "Числата са на страната на Украйна", убеден е Стуб - ОЩЕ: Удар на Мерц и Тръмп по Русия, 6 сценария за атака на Путин срещу НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Q: Why are you so sure that Russia would not attack us?



Finland’s President Stubb: Well, you can never be 100 percent certain about anything in this world, but quite frankly, from everything we see, everything we read, and everything we discuss, we simply do not see that at this… pic.twitter.com/Tc3MIRJpLo — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

Същевременно Стуб смята, че Русия няма да спре войната в Украйна само защото влиза в икономическа криза, както се случва в момента. "Не подценявайте капацитета на руснаците да минават през икономически трудности – трябва само да погледнем към СССР. Не цената на рублата ще спре тази война", каза той:

Finland’s President Alexander Stubb on Russia:



I don’t believe Russia will end this war because of an economic downturn, which we are actually seeing right now.



You should never underestimate the Russians’ ability to endure hard economic times.



You only have to go back to the… pic.twitter.com/v25Uoithcb — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

По тази линия – на икономически натиск, за да спре Владимир Путин войната, Белгия засега категорично отказва дори да говори да предаде на Украйна замразените в депозитара Euroclear руски средства. "Това не подлежи на преговори, вратата е затворена", каза белгийският министър на отбраната Тео Франкен пред телевизия VRT. Става въпрос за около 210 млрд. евро. "Трябва да внимават да не повдигат постоянно този въпрос и да ни поставят в ъгъла. Не мисля, че това е разумно", каза още Франкен – ОЩЕ: Нов натиск в ЕС: Да вземем замразените пари на Русия и да ги дадем на Украйна

Стуб е убеден, че наближава денят, в който ще е полезно европейците да са в по-директен контакт с Русия и "диалогът ще започне в даден етап". Поне в този момент това сближаване минимум за дипломация изглежда далечна перспектива – защото руският външен министър Сергей Лавров не вижда нищо притеснително за това, че големите съюзници на Русия са страни като Северна Корея, които в международните отношения са джуджета. "Какво лошо има", заяви Лавров и определи статута на Северна Корея като определен от "тези, които си представят, че са победили в Студената война":

Finland’s President Alexander Stubb on Russia:



I'm sure we are approaching the day when it would be useful for Europeans to be in more direct contact with Russia, and especially because we need to avoid misunderstandings.



So, dialogue will begin at some stage, but I just can't… pic.twitter.com/CW64KKdQ8R — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

Q: Essentially, we now have two allies: North Korea and Iran. And many people are asking: how did we get to this point? How did we end up in such company?



Lavrov: And what’s wrong with the company?



Q: Countries that were previously considered pariah states around the world have… pic.twitter.com/7iEbvqZOgJ — Clash Report (@clashreport) August 30, 2026

"Среща на върха между Путин, Тръмп и Зеленски отдавна е предложена. И вие добре знаете позицията на нашия държавен глава - такава среща е възможна само с цел формализиране на споразумения. Споразуменията не са проста сделка", коментира прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Според него Москва е отворена за преговори между Русия и Украйна в Турция. Песков обаче казва, че засега няма предварителни условия за тях. Какво значи "предварителни условия" - в реториката на Кремъл това е капитулация на Украйна, на първо място изтегляне от Донбас: - ОЩЕ: Защо шефът на ЦРУ отиде в Москва? Предположения - подготвял е почвата за мир

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 110 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 30 август е имало 225 бойни сблъсъка спрямо 221 на 29 август. Руснаците са хвърлили 288 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2966 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 11 517 FPV дрона, което е с около 160 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки са извършени в Покровското направление, то пак е най-горещото. 23 са регистрирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 е имало в Краматорското направление – от Часов Яр към Константиновка. 15 руски пехотни атаки са странали в Лиманското направление, а 11 – в района на Гуляйполе, Запорожка област.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, посветен на Краматорското направление. Машовец отчита, че откъм Часов Яр и откъм Дружковка има "забележителни руски тактически успехи". Той казва, че руският натиск откъм Покровск към Добропиля не позволява на украинското командване да отдели още части за защита на фланговете на Константиновка. Засега обаче руските тактически успехи не водят до създаване на условия руската армия да настъпи на широк фронт и да овладее агломерацията Константиновка – Дружковка, казва Машовец. И твърди, че предни руски позиции вече има на около 7 километра източно от летището в Краматорск – т.е. има пробив на все още малко на брой руски части със заобикаляне на Константиновка и Дружковка. Според него, ще е много ключово украинската армия да удържи линията Виролюбовка – Стинки, за да има позиции западно от Часов Яр, с които да затруднява руските опити да бъде превзета Дружковка, и да удържа позиции в Константиновка. А от запад руснаците вече имат позиции в Новомиколаевка и Новогригоровка.

Машовец обобщава ситуацията така – руски пробиви, които да осигурят още тази есен руски позиции в покрайнините на Краматорск и Славянск има, обаче няма такива руски пробиви, които да осигурят достатъчно руски позиции за мащабна атака на двата града още тази година.

🧵2/x@GeoConfirmed @UAControlMap

109th Territorial Defense Brigade hits Russian presence in Dovha Balka with a Vampire Drone Drop

0:17-0:25📌 48.492690, 37.612804 pic.twitter.com/KRb1xt02ao — Audax (@AudaxonX) August 29, 2026

В дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание на украински напредък до селата Западно и Двуречна, които се намират североизточно от Купянск. Институтът публикува геолокализирани видеокадри и подчертава, че изглежда става въпрос за пробив в размер на взвод и че украинските войници не търсят прикритие, което вероятно значи, че в района руснаците нямат ресурсите да нанасят удари с дронове, тъй като са претърпели поражение.

"В Лиманското направление противникът атакува от посока Ридкодуб, както и в района на Ставки. Южно от Лиман противникът атакува през горите, печелейки време за разполагане на подкрепления и укрепване на града", констатира Z-каналът "Рибар", който отчита и по-добри руски позиции в пограничния район на Суми.

Междувременно Павел Губарев, един от най-известните проруски сепаратисти и основен двигател на войната от 2014 година насам, публично обяви, че имало такива изващения с мъчения в руски части, че дори командирите пикаели върху подчинените им войници. Той добави, че в елитни руски звена за дронове се използват безпилотни апарати, струващи 30 млн. рубли, за да се удрят цели, струващи 1 млн. рубли:

“Commanders urinate and defecate into soldiers’ mouths.” Putin supporter Gubarev describes conditions in the Russian army



Pissing into subordinates’ mouths appears to have become a new trend — and this patriot seems to be telling the truth.



On the so-called “special military… pic.twitter.com/EEk25jMJ71 — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026

Tази нощ Руската федерация е изстреляла 1 авиационна ракета Х-59 и 121 далекобойни дрона. Свалени са 96 дрона, а ракетата не е достигнала целта, към която е летяла, съобщават украинските ВВС. Има удари на 11 места в Украйна от преминалите през украинската ПВО дронове.

Още в късния следобед на 30 август имаше нова украинска въздушна атака срещу Белгород, включително с ракети. Излезе информация от местния информационен канал "Пепел", че са ударени ТЕЦ и складова база на втория най-голям руски онлайн търговец "Озон". Пресслужбата на "Озон" потвърди удара, както и че има пострадали хора, а работата в съоръжението е спряла. Губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев посочи в официалния си канал в Телеграм, че са загинали двама души, а 12 са ранени - и че са ударени общо 7 склада, използвани са ракети. Уцелена е и телевизионна кула в Белгород. В руската военновъздушна база в Ейск бяха отчетени вторични експлозии след украински удар отпреди денонощие - ОЩЕ: Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург, Русия отвърна с атака по "Нова поща" в Одеса (ВИДЕО)

Early reports say a thermal power plant was hit in Belgorod. Also word of a possible strike on an Ozon warehouse there. https://t.co/Fe4yATzvMM pic.twitter.com/WB1gltcoFS — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2026

A TV tower building in Belgorod was also hit, in addition to the thermal power plant and Ozon warehouse. pic.twitter.com/aVgb8tF4xU — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2026

Secondary detonations of ammunition were recorded at Russia's Yeysk airbase in Krasnodar region following the overnight Ukrainian strike on the military facility. #Ukraine pic.twitter.com/COK6h82aVR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2026

Украинският президентски съветник и специалист по радиокомуникации Серхий Бескрестнов коментира, че дроновете с реактивни двигатели "Геран" на руснаците, които те използват за атаки срещу Киев, могат да се контролират чрез телекомуникационни кули в Беларус и това се прави. През този месец срещу Украйна са изстреляни около 2500 такива дрона, докато през юли са били около 1500. Вече пети ден поред Киев живее постоянно в състояние на въздушна тревога – украинският президент Володимир Зеленски посочи, че само за около 100 часа руснаците са изстреляли около 800 далекобойни дрона с реактивни двигатели. И тази сутрин в Киевска област руските дронове са атакували складове, ранени са четирима души съгласно информация от военновременния ръководител на областта Тимур Ткаченко. А на 29 август руското военно министерство обяви в канала си в Телеграм, че Русия се готви да започне "масирани" удари срещу украински енергийни съоръжения в отговор на продължаващата кампания на Украйна, с която тя съсипва руските рафинерии. Русия увеличи ударите по украинската енергийна инфраструктура всяка есен и зима от 2022 година - целта е да се създадат такива непоносими условия за живот, че украинското общество да притисне Володимир Зеленски да подпише капитулация:

Kyiv's 7th air raid alert of the day right now, explosions going off downtown as jet drones hit the city for a fourth day straight. Firefighters put out a 3,000 sq m fire in Holosiivskyi district this morning. No casualties. pic.twitter.com/A7VUSsxTQm — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2026