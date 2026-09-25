Кметът на Ню Йорк към Нетаняху: Никаква лъжа няма да отмени заповедта за арест

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отвърна на острите критики, отправени по негов адрес от израелския премиер Бенямин Нетаняху от трибуната на Общото събрание на ООН, като заяви, че "никаква лъжа" няма да промени заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за ареста му. "Както е правил многократно, премиерът Нетаняху използва речта си, за да повтаря неоснователни лъжи, целящи да оправдаят геноцида му срещу палестинците. Но никаква лъжа не може да промени факта, че той остава обект на заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството", заяви кметът на Ню Йорк в изявление.

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По-рано днес Нетаняху обвини Мамдани, че излага на опасност евреите в града заради критиките му към военните действия на Израел в Газа. В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху заяви, че кметът е разпространявал лъжи за Израел.

Мамдани отдавна е остър критик на военните действия на Израел в Газа и е наричал Нетаняху "военнопрестъпник", който е "архитектът на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ".

Още при появата на израелският премиер Бенямин Нетаняху на трибуната на Общото събрание на ООН, десетки дипломати напуснаха залата. Той ги нарече "морални страхливци“. "Ако в тази зала все още има страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега", заяви премиерът на Израел, когато взе думата.