Войната в Иран::

Пезешкиан: САЩ "трябва да изберат" дали да сложат край на войната с Иран (ВИДЕА)

25 септември 2026, 6:06 часа 383 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Пезешкиан: САЩ "трябва да изберат" дали да сложат край на войната с Иран (ВИДЕА)

Съединените щати трябва да решат дали да сложат край на войната си с Иран, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в интервю за Fox News, излъчено в четвъртък. В сряда Пезешкиан зае твърда позиция по време на посещението си в Ню Йорк за сесията на ООН, като заяви пред света, че Иран няма да "коленичи" пред Вашингтон - и това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се водят преговори между САЩ и Иран.

Иран не иска повече война

"Когато можем да разрешим проблемите чрез диалог, не бива да прибягваме до взаимно избиване. Но заради провокациите от страна на Израел, те ни натрапиха тази война, каза той. Но ние не желаем да продължаваме. Америка е тази, която трябва да избере дали иска да сложи край на това, или не.

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Пезешкиан подчерта, че Иран е готов да сключи споразумение с Тръмп за прекратяване на конфликта.

"Защо решиха да провалят споразумението само две седмици след подписването му?", попита той по повод срива на крехкото примирие.

"Ако настоящото американско правителство желае да постигне споразумение в рамките на международното право - добре. Ако не - дали ще е преди междинните избори (в САЩ) или след тях, каква разлика има за нас?

Иранският външен министър Абас Арагчи участва в среща със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорите им не доведоха до незабавен пробив.

На фона на ескалиращото насилие между йеменското движение на бунтовниците хути - смятано от мнозина за подкрепяно от Иран - и Саудитска Арабия заедно с нейните съюзници в Йемен, Пезешкиан настоя, че хутите не получават нареждания от правителството в Техеран.

Вашингтон и съюзниците му, включително Саудитска Арабия и подкрепяното от нея йеменско правителство, обвиняват Иран, че подкрепя движението на хутите, които обсипват кралството с балистични ракети и се сражават със силите, подкрепяни от Рияд, за контрол над Йемен.

"Хутите носят отговорност за собствените си действия. Те не получават нареждания от нас; действат като сили, оказващи съпротива в региона, в отговор на наложените им обстоятелства", заяви Пезешкиан според превода на изказването му, предоставен от медията.

"Поддържаме контакти с тях, но нямаме системни взаимоотношения", добави той.

В четвъртък Саудитска Арабия прехвана балистични ракети, изстреляни от хутите, след като бе издала предупреждения за няколко района, включително за Мека.

Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват нейни танкери и територия и завземат обширни части от йеменското крайбрежие на Червено море - зона от жизненоважно значение за саудитския износ на петрол, което доведе до скок в цените на енергията.

Тези техни успехи затвърдиха контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив - включително водещият износител на суров петрол Саудитска Арабия - за транспортирането на петрол и други горива.

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Иран САЩ война Иран Масуд Пезешкиан
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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