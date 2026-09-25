Пезешкиан: САЩ "трябва да изберат" дали да сложат край на войната с Иран (ВИДЕА)

Съединените щати трябва да решат дали да сложат край на войната си с Иран, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в интервю за Fox News, излъчено в четвъртък. В сряда Пезешкиан зае твърда позиция по време на посещението си в Ню Йорк за сесията на ООН, като заяви пред света, че Иран няма да "коленичи" пред Вашингтон - и това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се водят преговори между САЩ и Иран.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
One of the problems that we face is that our money in China is blocked.
We can't even get our own money out of a country to which we have supplied goods, let alone use those funds to pay someone else in another corner of the world. pic.twitter.com/oHX1oXDal8
Иран не иска повече война
Q: Will you give up the 60% enriched uranium?— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
Pezeshkian: Yes, within the framework of international law, based on the Nonproliferation Treaty. Whatever we are supposed to adhere to, we will. pic.twitter.com/6v9WqG9AMP
"Когато можем да разрешим проблемите чрез диалог, не бива да прибягваме до взаимно избиване. Но заради провокациите от страна на Израел, те ни натрапиха тази война, каза той. Но ние не желаем да продължаваме. Америка е тази, която трябва да избере дали иска да сложи край на това, или не.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
We did not choose war. The war was imposed on us.
We don’t seek war. Rather, whenever they attack us, we are forced to defend ourselves.
We never started a war, but if they wish to keep fighting us, we will respond strongly.…
Пезешкиан подчерта, че Иран е готов да сключи споразумение с Тръмп за прекратяване на конфликта.
"Защо решиха да провалят споразумението само две седмици след подписването му?", попита той по повод срива на крехкото примирие.
"Ако настоящото американско правителство желае да постигне споразумение в рамките на международното право - добре. Ако не - дали ще е преди междинните избори (в САЩ) или след тях, каква разлика има за нас?
Иранският външен министър Абас Арагчи участва в среща със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорите им не доведоха до незабавен пробив.
Iranian President Masoud Pezeshkian on Yemen:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
The Houthis are responsible for their own actions. They don't take direction from us.
As those who are resisting in the region, based on the situations that have been imposed on them, we have contacts with them.
There is no… pic.twitter.com/Tr3cdLoPZL
На фона на ескалиращото насилие между йеменското движение на бунтовниците хути - смятано от мнозина за подкрепяно от Иран - и Саудитска Арабия заедно с нейните съюзници в Йемен, Пезешкиан настоя, че хутите не получават нареждания от правителството в Техеран.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
We will keep resisting until the very end. Yes, we do have economic issues, certainly, but in order to remain, we will go through any hardship and endure. pic.twitter.com/f4jDLh39VE
Вашингтон и съюзниците му, включително Саудитска Арабия и подкрепяното от нея йеменско правителство, обвиняват Иран, че подкрепя движението на хутите, които обсипват кралството с балистични ракети и се сражават със силите, подкрепяни от Рияд, за контрол над Йемен.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
Trump kept saying, “I want to bring a gift to the people of Iran,” but the gift that they brought us was guided missiles, heavy weapons, and destruction.
What they truly wish to do is to instigate incidents in the country that pave the way… pic.twitter.com/5Ttap5ETHD
"Хутите носят отговорност за собствените си действия. Те не получават нареждания от нас; действат като сили, оказващи съпротива в региона, в отговор на наложените им обстоятелства", заяви Пезешкиан според превода на изказването му, предоставен от медията.
"Поддържаме контакти с тях, но нямаме системни взаимоотношения", добави той.
В четвъртък Саудитска Арабия прехвана балистични ракети, изстреляни от хутите, след като бе издала предупреждения за няколко района, включително за Мека.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
We never sought war. We do not seek war. I deeply believe that humans should not cause the death of another human.
We are supposed to be the chosen beings of creation. When we can resolve issues through dialogue, we shouldn't resort to… pic.twitter.com/m9zjaxLV6y
Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват нейни танкери и територия и завземат обширни части от йеменското крайбрежие на Червено море - зона от жизненоважно значение за саудитския износ на петрол, което доведе до скок в цените на енергията.
Тези техни успехи затвърдиха контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив - включително водещият износител на суров петрол Саудитска Арабия - за транспортирането на петрол и други горива.