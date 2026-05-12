Финландия предлага директни преговори с Путин

12 май 2026, 11:35 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Европа да започне преки преговори предлага финландският президент Александър Стуб. "Дойде време да започнем преговори с Русия. Кога ще се случи това, не знам", каза той в интервю за италианския вестник Corriere della Sera. 

Ако американската политика спрямо Русия и Украйна не служи на интересите на Европа, тогава Европа трябва да действа самостоятелно, категоричен е Стуб. 

"Обсъдихме с европейски държавни и правителствени глави кой ще инициира този контакт, но все още не сме решили", добави финландският президент.

Елена Страхилова Редактор
