Финландия предлага директни преговори с Путин

Европа да започне преки преговори предлага финландският президент Александър Стуб. "Дойде време да започнем преговори с Русия. Кога ще се случи това, не знам", каза той в интервю за италианския вестник Corriere della Sera.

Ако американската политика спрямо Русия и Украйна не служи на интересите на Европа, тогава Европа трябва да действа самостоятелно, категоричен е Стуб.

"Обсъдихме с европейски държавни и правителствени глави кой ще инициира този контакт, но все още не сме решили", добави финландският президент.

