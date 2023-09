Финландският президент: Русия няма да изчезне, трябва да си говорим

Нийнистьо предупреди, че дори след края на войната в Украйна, Русия няма просто да изчезне и да отиде някъде другаде – именно затова трябва да се поддържат някакви връзки, за да не поеме Руската федерация по пътя на постоянна враждебност и готовност за война с Европа.

Финландският президент сподели за срещите си с Владимир Путин преди войната и, че по негово мнение, Путин е бил обсебен от руския начин на живот – говорил е много за това. Нийнистьо предупреди и, че рискът да се стигне до Трета световна война и то ядрена не може да се пренебрегне – по думите му, дори нещо малко, може да има огромни последствия. Затова и той призова критикуващите западните лидери заради тяхната „нерешителност“ да помислят – защото всяко решение във войната в Украйна носи след себе си огромна отговорност.

Finnish President Sauli Niinistö said that there is a "huge" risk of Russia using nuclear weapons in the war in Ukraine



He said this in an interview with The New York Times, urging Europeans not to be "complacent" about the war and to remember that at any moment the situation… pic.twitter.com/2BqJ9OntCr