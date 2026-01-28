Foreign Affairs: Тръмп може да отмени споразуменията за сигурност с Украйна, Европа трябва да е готова за това

Украйна и нейните партньори се нуждаят от конкретен план за изграждане и поддържане на военната си мощ, независимо от това дали ще бъде постигнато прекратяване на огъня. Европа трябва да е подготвена за възможността САЩ да отменят предоставените от тях гаранции. Това пише „Foreign Affairs“ в обширен материал. В него се отбелязва, че разполагането на западни войски в Украйна и ангажиментите за предприемане на действия в случай на ново руско нашествие биха били полезни компоненти на подобен план. Дългосрочното възпиране обаче трябва да се основава на собствените бойни способности на Украйна и нейния технологичен напредък в отбраната.

„Киев се нуждае от партньорска програма за подкрепа, която съчетава големи пакети помощ, инвестиции, придобивания, сътрудничество в областта на разузнаването и канали за обучение като част от по-голям план за укрепване на военната и индустриалната база – в идеалния случай, усилие с продължителност поне пет години“, се казва в статията.

Същевременно авторът отбелязва, че превъоръжаването на Украйна ще бъде скъпо в момент, когато Европа все още не може да осигури необходимите ресурси за дългосрочно планиране. Алтернативата, при която украинските въоръжени сили са постоянно в режим на оцеляване, пък ще бъде далеч по-скъпа.

Непостоянството на САЩ

Съединените щати са готови да участват в структура за сигурност на Украйна, която включва както разполагане на войски, водени от Европа, така и т. нар. гаранции по член 5. Дори и с участието на САЩ обаче, надеждността на европейските гаранции ще остане под въпрос. В днешно време всеки потенциален агресор разбира, че атака срещу съюзник на САЩ по договор ще провокира военен отговор от страна на американците. В случая с Украйна, обаче, нито Европа, нито САЩ са демонстрирали готовност да се бият на нейна страна. Нещо повече, от 2022 г. насам те многократно подчертават, че политиката им е насочена към избягване на пряка война с Русия.

Несигурността се изостря от непостоянния характер на Тръмп, пише изданието. Освен това, роля играят неговите възгледи за Русия и разпалването на напрежението в трансатлантическите отношения със заплахите му относно Гренландия. „Дори ако Тръмп се съгласи на американска подкрепа на хартия, малко неща го спират да наруши обещанието си в случай на руска атака. Той лесно би могъл да обяви споразумението за невалидно, повтаряйки честото си твърдение, че Украйна е отговорна за провокирането на руска агресия.“

Предвид това, Европа и Украйна предложиха Съединените щати да ръководят механизма за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня. Киев също така моли Конгреса на САЩ да закрепи договорените гаранции в законодателство. Но дори и с одобрението на Конгреса, прилагането на каквито и да е гаранции ще зависи от капризите на президента, добавя авторът. Според него враждебността на Тръмп към Европа и нейните интереси в областта на сигурността и икономиката е определяща черта на неговата външна политика и изглежда само се засилва.

Какви проблеми трябва да реши Украйна?

За да бъде ефективна всяка дългосрочна стратегия за превъоръжаване, Украйна първо трябва да се справи със собствените си проблеми, пише изданието. Това включва, по-специално, недостига на военни.

„Способността на Украйна да набира, обучава, ротира и поддържа войски е изчерпана от изтощителния характер на войната, което подчертава трудността при изграждането на устойчива и стабилна отбранителна позиция по време на бойни действия. Многогодишна рамка за планиране, която ясно свързва визията на Украйна за бъдещата ѝ военна позиция с реалистични източници на финансиране, би помогнала на страната да започне изграждането на инфраструктура за генериране на резерв от войници“, се казва в статията.

Същевременно разполагането на многонационални войски следва да функционира като елемент от по-широка архитектура на сигурност, която следва да укрепи, а не да замени украинските въоръжени сили.

От какви средства има нужда Украйна?

„Economist“ изчислява, че Украйна ще се нуждае от приблизително 390 милиарда долара бюджетна подкрепа и военна помощ между 2026 и 2029 г. От тази сума приблизително 50 милиарда долара годишно са необходими за покриване на бюджетния дефицит на Киев.

„За да постигнат тази цифра, европейските членове на НАТО ще трябва приблизително да удвоят сегашното си ниво на подкрепа за Украйна – от около 0,2% от БВП до около 0,4%. Това може да е трудно в епоха на ограничени бюджети, но алтернативата е влошаване на бойната мощ на Украйна, което би направило останалата част от Европа много по-уязвима“, отбелязва изданието.