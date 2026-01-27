Франция е спряла Украйна да си купи британски ракети с европейски пари

В Европейския съюз се засилват разногласията относно използването на заем за военни покупки на Украйна, по-специално по отношение на закупуването на оръжие извън ЕС. Франция се е противопоставила на облекчаването на правилата, които биха позволили на Киев да използва европари за британски крилати ракети Storm Shadow с голям обсег на действие от около 550 км, твърди The Telegraph. Париж е настоял, че средствата от новия финансов инструмент трябва да се изразходват изключително в рамките на ЕС, като се даде приоритет на европейската отбранителна промишленост.

Британското издание се позовава на документи от новия отбранителен план на ЕС, в които пише, че Франция не е подкрепила инициативата за опростяване на закупуването на Storm Shadow за Украйна от Великобритания. Средствата са от заема от 90 милиарда евро, който ЕС одобри за Киев за 2026 и 2027 г. (още се чака първи транш в Украйна). Две трети от него са предназначени за финансиране на доставки на оръжие за украинските въоръжени сили.

Споровете в ЕС за Storm Shadow

В доклада се посочва, че коалиция от 11 страни от Европейския съюз е предложила да се облекчат съществуващите ограничения, за да се позволи на Киев да закупи британски оръжия с помощта на заема, но Франция е искала парите да бъдат изразходвани в рамките на блока. Според действащите правила две трети от средствата трябва да отидат за европейски и украински производители, което ограничава покупките извън ЕС.

Според документи, с които са се запознали от The Telegraph, Украйна оценява, че през 2026 г. ще се нуждае от военно оборудване на стойност 24 млрд. евро, произведено извън ЕС, главно за американските системи за противовъздушна отбрана Patriot и прехващачите PAC-3. Ракетите с голям обсег също са определени като ключова неудовлетворена нужда.

В този контекст ракетите Storm Shadow са счетени за възможно решение, като поддръжниците на този ход са предлагали четиристепенна система за приоритети, която би дала на Обединеното кралство по-високо място във веригата за доставки, ако Лондон успее да задоволи нуждите на Украйна.

Кои държави са срещу Франция в случая?

Дипломатически източник казва, че Франция е отхвърлила идеята, аргументирайки се със стратегическата автономия на ЕС. Изданието отбелязва, че Париж е водещ в усилията за намаляване на зависимостта от съюзниците, особено от САЩ, на фона на напрегнатите отношения с президента Доналд Тръмп.

Тази позиция е предизвикала критики в рамките на ЕС, като балтийските и скандинавските държави, както и Полша, Румъния, Чехия и Нидерландия, подкрепят опитите да се ограничи френското влияние. Източникът добавя, че още осем държави, включително Германия, подкрепят по-гъвкав подход към Обединеното кралство, но не са се присъединили официално към коалицията.

В доклада се припомня, че Франция не се е присъединила към инициативата PURL, ръководена от САЩ, за европейски покупки на американско оръжие за Украйна. Страната заявява, че е готова да предостави подкрепа чрез други механизми и подчертава необходимостта от укрепване на собствените отбранителни способности на ЕС.

Франция планира да проведе мащабни военни учения „Орион-26“, които ще продължат почти три месеца и в които ще участват сили от десетки държави, като активната фаза ще започне на 8 февруари и ще продължи до края на април.

